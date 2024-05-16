تكنولوجيا: جوجل تعلن عن إيقاف خدمة “Google One VPN” في 20 من يونيو #GoogleIO24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت جوجل في وقت سابق إلى خططها لإيقاف عمل خدمة “Google One VPN”، ولقد كشفت جوجل عن موعد محدد لتوقف الخدمة بالفعل.

بدءاً من 20 من يونيو تتوقف خدمة “Google One VPN” بشكل نهائي، ولقد جاءت هذه التفاصيل عبر صفحة الدعم المخصصة بتطبيق Google One.

كما أشارت تصريحات جوجل إلى توقف الخدمة في شهر أبريل الماضي، وإستعرضت صفحة الدعم كيفية إلغاء خدمة VPN.

وتؤكد جوجل على إمكانية إيقاف الخدمة عبر أنظمة macOS وWindows، كما أوضحت جوجل كيفية إزالة وحذف ملف VPN الخاص بالمستخدم على منصات الأندوريد وiOS.

أيضاً يمكن للمستخدمين إلغاء الميزة عبر تطبيق One من خلال تبويب “Benefits”، من جانب أخر تستمر Google Fi في دعم خدمة VPN، كما تحصل هواتف Pixel أيضاً على تحديث للخدمة، ومن المقرر أن يصل التحديث لهواتف Pixel 7 و7 Pro و7a وFold في 3 من يونيو.

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