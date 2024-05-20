شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من الرجل الذي يقف وراء تطوير GPT-4o؟.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار كشف OpenAI مؤخرًا عن نموذج GPT-4o اهتمامًا كبيرًا عبر مجتمع الذكاء الاصطناعي العالمي، مع وجود عالم شاب من بيون، الهند، برافولا داريوال، في قلب هذا التطور الكبير، في عمر 28 عامًا، حيث تم تكريمه من قبل الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان لدوره المركزي في إنشاء نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم، مما يمثل لحظة بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي.

الرجل الذي يقف وراء GPT-4o

رحلة برافولا داريوال إلى طليعة ابتكارات الذكاء الاصطناعي متجذرة في التميز الأكاديمي والمشاركة العميقة مع التكنولوجيا، بدأ تعليم داريوال في مدرسة الدكتور كالمادي شيامراو الثانوية في بيون، حيث تألقت براعته الأكاديمية من خلال مسابقات مختلفة، تشمل إنجازاته الفوز بمنحة البحث عن المواهب الوطنية، والميدالية الذهبية في أولمبياد الفلك الدولي عام 2009، والميداليات الذهبية في كل من الأولمبياد الدولي للرياضيات والفيزياء.

بعد اجتياز امتحانات JEE-Mains والمدارس الثانوية، حصل داريوال على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، حيث تخرج بمعدل تراكمي مثالي قدره 5.0. تم نحت مساره المهني من خلال التدريب الداخلي في Pinterest وD.E. Shaw Group، مما دفعه في النهاية إلى الانضمام إلى OpenAI في عام 2016، ومنذ ذلك الحين، ساهم في تطوير العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المهمة، بما في ذلك GPT-3 وDALL-E 2.

صنع GPT-4o

يمثل GPT-4o، الذي يتميز بأنه أول نموذج متعدد الوسائط بالكامل من OpenAI، قفزة إلى الأمام في قدرات الذكاء الاصطناعي، وأكد داريوال على الجهد الجماعي وراء هذا الإنجاز، معترفًا بمساهمة فريقه في المشروع، وقال على منصة إكس "لقد كان هذا الإطلاق مجهودًا ضخمًا على مستوى المؤسسة، ولكن أود أن أتوجه بالتحية إلى عدد قليل من أعضاء فريقي الرائعين الذين جعلوا هذا النموذج السحري ممكنًا."

اعتراف من الأعلى

وأشار سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إلى مساهمة داريوال التي لا غنى عنها في إنشاء GPT-4o، كما أشاد برؤية داريوال وموهبته وتصميمه كمفتاح لنجاح المشروع، وقال ألتمان: "لم يكن GPT-4o ليحدث لولا برافولا داريوال، وقد أدى ذلك، إلى جانب عمل العديد من الآخرين، إلى ما آمل أن يكون ثورة في كيفية استخدامنا لأجهزة الكمبيوتر".