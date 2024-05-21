تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق أجهزة Surface Laptop بتصميم جديد وCopilot Plus في #Build 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة مايكروسوفت عن جيل جديد من أجهزة الحاسب المحمول Surface التي تنطلق بتصميم جديد، ودعم Copilot Plus مع عمر شحن يتخطى 22 ساعة.

قدمت مايكروسوفت خلال مؤتمرها اليوم الإصدارات الجديدة من أجهزة Surface Laptop، والتي تنطلق بتصميم جديد بحواف نحيفة، واثنان من الأحجام بين 13.8 إنش و15 إنش، كما تتميز الأجهزة بمعالج Snapdragon X Elite chip الذي يرتكز على نظام Arm من كوالكوم.

وتعد تقنية الذكاء الإصطناعي نقطة التسويق الرئيسية في هذه الأجهزة، حيث تنطلق أجهزة Surface الجديدة بعلامة “Copilot+ PCs” التجارية.

وتأتي أجهزة Surface Laptop بأكثر من 40 نموذج من تقنية الذكاء الإصطناعي مدمجة مع تحديث Windows 11، ووحدة المعالجة العصبية الجديدة في الأجهزة Hexagon NPU.

وتتوافق الحواف النحيفة في الأجهزة مع شاشة “PixelSense” المحسنة بخاصية اللمس، والتي تدعم تقنية HDR، وDolby Vision IQ.

كما تؤكد مايكروسوفت على أن الأجهزة تدعم سطوع بنسبة 600 nits، مع نطاق واسع من تدرج الألوان بمعايير P3، كما تتضمن حواف الأجهزة كاميرة Studio، إلا أن الكاميرة تأتي في الحواف كبديل لنتوء في الشاشة.

أيضاً تتضمن الأجهزة مفتاح Copilot مخصص، كما تأتي لوحة الفارة بإستجابة لمسية، وتتوفر الأجهزة باثنان من الإختيارات في الألوان Sapphire وDune.

وتؤكد مايكروسوفت على أن هذه الإصدارات تأتي بعدد أكبر من المنافذ، كما تنطلق الإصدارات الجديدة بعلامة “Surface Laptop” التجارية دون إضافة أي رقم يعبر عن هذا الجيل.

من جانب أخر أشارت عملاق البرمجيات على أن Surface Laptop يأتي بآداء أسرع بنسبة 86% مقارنة بجهاز Surface Laptop 5، كما يدعم الإصدار الجديد معالجة الصور دفعة واحدة بسرعة مضاعفة لجهاز MacBook Air.

وتنطلق أجهزة Copilot+ PCs بتطبيقات Photoshop وLightroom وPhotoshop Express من Adobe لذا ستعمل مع أجهزة Arm Windows.

أيضاً تؤكد مايكروسوفت على أن جهاز Surface المميز بحجم 15 إنش ينطلق بعمر شحن أطول من أجهزة Surface Laptop 5 وMacBook Air، حيث يدعم Surface Laptop عمر شحن يتخطى 22 ساعة من تشغيل الفيديو، أو 15 ساعة من تصفح الإنترنت.

كما تتوفر الأجهزة الجديدة بذاكرة عشوائية 16 أو 32 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 225 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت في سعة SSD.

ويتوفر Surface Laptop للطلب المسبق اليوم بسعر يبدأ من 1000 دولار، على أن تبدأ مايكروسوفت في شحن الأجهزة في 18 من شهر يونيو.

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