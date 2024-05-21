تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن جيل جديد من أجهزة الحاسب المميزة بمعالجات كوالكوم #Build 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت لينوفو عن الجيل الجديد من الأجهزة المميزة بمعالجات كوالكوم خلال فعاليات مؤتمر مايكروسوفت Build 2024، وتتضمن الأجهزة الجديدة Yoga Slim وأيضاً ThinkPad.

ويتميز جهاز Yoga Slim 7x 14 Gen 9 الجديد من لينوفو بتصميم يستهدف التركيز بشكل رئيسي على المهام الإبداعية، ويضم هذا الإصدار معالج Snapdragon X Elite، ويأتي بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام، وسعة 1 تيرابايت في سعة M.2 SSD.

أيضاً يضم الجهاز ثلاثة من منافذ USB-C التي تدعم Power Delivery وDisplayPort 1.4، ويتميز هذا الإصدار بشاشة OLED بحجم 14.5 إنش وتدعم خاصية اللمس، كما يأتي جهاز Yoga Slim 7x 14 Gen 9 بوزن 1.27 كجم وسماكة 0.51 إنش.

ويتميز هذا الإصدار بكاميرة IR webcam بدقة 1080 بيكسل والتي تدعم نظام Windows Hello، وتؤكد لينوفو على أن بطارية Yoga Slim يمكن أن تستمر بعمر تشغيل يصل لعدة أيام.

من جانب أخر يرتكز ThinkPad T14s Gen 6 على تصميم يهدف لدعم المستخدمين في مجال العمل، ويضم هذا الإصدار أيضاً معالج Snapdragon X Elite، كما يأتي بنفس سعة التخزين، بينما تصل الذاكرة العشوائية إلى 64 جيجا بايت رام.

ويتوفر هذا الإصدار بثلاثة من الإختيارات في حجم الشاشة والتي تتضمن نموذج بحجم 14 إنش، في لوحة IPS تدعم سطوع 400 nits.

بينما يأتي النموذج الثاني بشاشة OLED تدعم تغطية بتدرج لوني بنسبة 100% بمعايير DCI-P3، على أن يتميز هذا الإصدار بسطوع 400 nits.

ويتميز ThinkPad T14s Gen 6 بمستشعر للبصمة، كما ينطلق الجهاز باثنان من منافذ USB-A، واثنان من منافذ USB4 فئة C، مع منفذ HDMI 2.1، ومدخل للصوتيات.

كما ينطلق Yoga Slim بوزن 1.23 كجم، مع بطارية يمكن أن تستمر بعمر شحن لعدد من الأيام، ويتميز بسماكة 0.67 إنش.

وينطلق جهاز Yoga Slim 7x 14 Gen 9 للأسواق في يونيو بسعر يبدأ من 1200 دولار تقريباً، بينما يتوفر ThinkPad T14s Gen 6 بسعر يبدأ من 1700 دولار تقريباً.

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