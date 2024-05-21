شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف iPhone SE لن يضم زر الصفحة الرئيسية ولكنه يعيد تصميم النوتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتظار طويل، قد يظهر هاتف iPhone SE، الهاتف الذكي الأقل تكلفة من شركة أبل، لأول مرة قريبًا، وعلى الرغم من أن شركة أبل لم تؤكد أي شيء رسميًا، إلا أن الشائعات حول تصميم iPhone SE 4 القادم تنتشر بالفعل.

يُشاع أن iPhone SE 4، المعروف أيضًا باسم D59، يشبه iPhone 14، وهو ما سيكون تغييرًا كبيرًا عن تصميم SE التقليدي، أحد أكبر التغييرات المتوقعة هو إزالة زر الصفحة الرئيسية، في أعقاب الاتجاه الأخير لشركة أبل لتحديث أجهزتها.

وتشير التقارير الواردة من MacRumors إلى أن iPhone SE 4 سيحتوي على شاشة مقاس 6.1 بوصة، على غرار iPhone 14، ومع ذلك، سيكون لديه بعض الاختلافات الملحوظة، وبدلاً من إعداد الكاميرا المزدوجة في iPhone 14، من المتوقع أن يحتوي SE 4 على كاميرا واحدة بدقة 48 ميجابكسل، مما يتطلب تصميمًا جديدًا للوحة الخلفية لاستيعاب هذا التغيير.

ومن المتوقع أن يزن هاتف iPhone SE الجديد 165 جرامًا، وهو أخف بمقدار 6 جرامات من هاتف iPhone 14، نظرًا لمكوناته الأقل تعقيدًا، بالإضافة إلى ذلك، يُقال أن SE 4 سيستبدل معرف اللمس التقليدي بـ Face ID، وسيتحول أيضًا من موصل Lightning إلى منفذ USB-C، بما يتماشى مع خيارات التصميم لجهاز iPhone 15 القادم.

هناك أيضًا شائعات بأن SE 4 قد يتضمن زر الإجراء من iPhone 15 Pro، وهي الميزة التي من المتوقع أن يتم تضمينها في جميع طرازات تشكيلة iPhone 16، وهذا من شأنه أن يجعل iPhone SE 4 أكثر اتساقًا مع تصميمات أبل المستقبلية.

ومع ذلك، كانت هناك تقارير متضاربة حول التصميم النهائي لجهاز SE 4، وتشير بعض الشائعات السابقة إلى أنه قد يبدو أشبه بجهاز iPhone XR، وقدم مستخدم YouTube الشهير Jon Prosser والمحلل Ross Young رؤى مختلفة، مما يشير إلى أن شركة أبل ربما لا تزال تقرر الشكل النهائي للجهاز.

أما بالنسبة لتاريخ الإصدار فلا يزال غير مؤكد، وبينما تشير بعض المصادر إلى أنه يمكن إطلاق iPhone SE 4 في عام 2024، يعتقد موقع MacRumors أنه قد لا يتم إصداره حتى عام 2025، بعد إطلاق iPhone 16.

ولا تزال خطط أبل طي الكتمان، مما يزيد من الترقب والتكهنات المحيطة بالجهاز الجديد. . ينتظر عشاق التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر الأخبار الرسمية وإلقاء نظرة أولية على ما يمكن أن يكون الشيء الكبير التالي في تشكيلة الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة من أبل.