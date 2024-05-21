شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تؤجل إطلاق طرازات Mac Studio وMac Pro الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجلت شركة أبل إصدار طرازات Mac Studio وMac Pro الجديدة حتى منتصف عام 2025، وهذا ليس مفاجئًا لأن الشركة استغرقت أكثر من عام لإطلاق منتجات Mac التي تعمل بنظام M2، وتأتي هذه المعلومات من مارك جورمان من بلومبرج، وعلى الرغم من أنه مصدر موثوق، إلا أنه لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن لأن شركة آبل قد تغير رأيها في وقت لاحق من هذا العام، وفقاً لموقع indiatoday.

ويعني قرار شركة أبل أن أجهزة Mac Studio وMac Pro، التي تم تحديثها آخر مرة بشرائح سلسلة M2 في مؤتمر WWDC في عام 2023، لن تحصل على شرائح جديدة متطورة لمدة 24 شهرًا تقريبًا، وهذا أمر غير معتاد، حيث تقوم أبل عادةً بتحديث منتجاتها بشكل متكرر، ومن المتوقع أن تحصل طرز Mac الأخرى على شرائح M4-series الجديدة بحلول نهاية عام 2024، ومع ذلك، لن يتم تضمين Mac Studio وMac Pro في هذه الترقية، ويقال إن جهاز MacBook Air سيحصل على شريحة M4، لكن من غير المتوقع الإعلان عن طرازات جديدة من أجهزة Mac في مؤتمر WWDC لهذا العام.

يثير التأخير تساؤلات حول خطط شركة أبل لأجهزة الكمبيوتر المكتبية المتطورة، ويستهدف Mac Studio وMac Pro منشئي الفيديو الذين يحتاجون إلى أجهزة كمبيوتر قوية لأغراض التحرير، من بين أمور أخرى، قد يكون الانتظار لفترة أطول للحصول على النماذج المحدثة أمرًا صعبًا بالنسبة لهؤلاء المستخدمين، الأسباب وراء قرار أبل ليست واضحة، قد يكون ذلك بسبب مشكلات في سلسلة التوريد، أو تعقيد صنع شرائح جديدة، أو تغييرات في استراتيجية منتجات أبل، وسيتعين الانتظار لبعض الوقت للحصول على توضيح بشأن هذا الأمر.

إلى جانب ذلك، أفاد محلل العرض الموثوق Ross Young مؤخرًا على موقع X (المعروف سابقًا باسم Twitter) أن سلسلة iPhone 16 من المقرر أن تدخل مرحلة الإنتاج في يونيو، أي الشهر المقبل بشكل أساسي، في تغريدة للمشتركين فقط، ادعى المصدر المذكور أنه يمكن إنتاج طرازات iPhone 16 العادية أكثر من الإصدارات الأعلى.