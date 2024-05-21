شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تبنى شبكة رادار عالية التردد للتنبؤ والإنذار بالطقس الفضائى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الصين ببناء شبكة رادار عالية التردد عند خطوط العرض الوسطى في المناطق الشمالية من البلاد لتوفير بيانات رصد عالية الجودة للتنبؤ والإنذار بالطقس الفضائي العالمي.

وأوضح المركز الوطني لعلوم الفضاء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم - في بيان أذاعته وكالة الأنباء "شينخوا" - أنه تم إصدار الدفعة الأولى من نتائج الرصد العلمي للشبكة خلال ورشة عمل دولية لـ"شبكة الرادار الشفقي المزدوج الفائق" (SuperDARN)، التي انطلقت فعالياتها في بكين يوم الإثنين، وتم إنشاء الشبكة من قبل المركز في أكتوبر 2023، وهي أيضا جزء من المرحلة الثانية من برنامج ميريديان الصيني، وهو شبكة لرصد الطقس الفضائي تضم محطات قائمة على الأرض.

وقال المركز إن الصين حققت اختراقات جديدة في تكنولوجيا الرادارات المتناثرة المتماسكة عالية التردد والبحث العلمي، وستعمل على تعميق التعاون الدولي في هذا المجال.



وأضاف أنه تم إنشاء ستة رادارات متناثرة متماسكة عالية التردد في مقاطعة جيلين ومنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم ومنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم الواقعة في المناطق الشمالية من الصين.



وأشار المركز إلى أنه يمكن لسلسلة الرادارات عالية التردد هذه تحقيق رصد مستمر وواسع النطاق للمخالفات في الغلاف الأيوني عند خطوط العرض الوسطى والعالية في القطاع الآسيوي، ويمكن أن يصل نطاق الرصد إلى 4000 كيلومتر من الجنوب إلى الشمال، و12000 كيلومتر من الشرق إلى الغرب، موضحا أنه ومن المتوقع أن تنضم سلسلة الرادارات عالية التردد إلى شبكة SuperDARN، وهي شبكة عالمية من الرادارات العلمية التي ترصد أحوال بيئة الفضاء القريبة من الأرض، ويمكنها تحقيق تبادل البيانات ومشاركتها في الوقت الفعلي مع قواعد البيانات في المملكة المتحدة وكندا.



وتعد SuperDARN، التي تضم أعضاء من عشرات الدول، بما فيها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا واليابان والصين وفرنسا وإيطاليا والنرويج وأستراليا وجنوب إفريقيا، تعد أيضا إحدى المنظمات الدولية الرئيسية المشاركة في برنامج دائرة ميريديان الدولي الذي اقترحته الصين.