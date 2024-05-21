شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتحدى غرامة الاتحاد الأوروبى البالغة 2 مليار دولار لمكافحة الاحتكار بسبب شكوى Spotify والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتحدى شركة أبل غرامة قدرها 1.95 مليار دولار فرضتها المفوضية الأوروبية لإحباط المنافسة العادلة من منافسى بث الموسيقى، بما فى ذلك Spotify، بحسب بلومبرج.

وفرضت المفوضية غرامة على شركة أبل فى مارس، قائلة إن الشركة أساءت استخدام مركزها المهيمن فى السوق من خلال حظر تطبيقات بث الموسيقى لإخبار المستخدمين عن أسعار الاشتراك الأرخص خارج التطبيق.

كما فرضت حملة الاتحاد الأوروبى على شركة آبل "إزالة الأحكام المناهضة للتوجيه" لتطبيقات الموسيقى فى المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، وقامت أبل بعد ذلك بتحديث قواعد متجر التطبيقات الخاصة بها للسماح لتطبيقات الموسيقى فى المنطقة الاقتصادية الأوروبية بإبلاغ المستخدمين بطرق أخرى لشراء محتوى أو خدمات الموسيقى الرقمية ولإضافة روابط موقع الويب لشراء اشتراكات الموسيقى الرقمية.

وبحسب ما ورد رفعت شركة أبل دعوى أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبى فى لوكسمبورج للطعن فى قرار مارس، وقالت المفوضية للصحفيين إنها مستعدة للدفاع عن قرارها أمام المحكمة.

وعندما صدرت الغرامة، قالت شركة أبل إن القرار تم التوصل إليه "على الرغم من فشل اللجنة فى الكشف عن أي دليل موثوق به على ضرر المستهلك"، وقالت شركة أبل أيضًا إن الحكم "يتجاهل حقائق السوق المزدهرة والتنافسية والنمو السريع".

وقالت شركة أبل أيضًا إن ثلاث قضايا مختلفة ذات صلة رفعتها اللجنة ضدها على مدار السنوات الثماني الماضية ولم تجد أي دليل على ضرر المستهلك ولا دليل على سلوك مناهض للمنافسة.

أدت الغرامة إلى إنهاء تحقيق طويل الأمد أجراه الاتحاد الأوروبى، والذى أثارته شكوى من Spotify فى عام 2015 بشأن معاملة أبل لخدمات بث الموسيقى التابعة لجهات خارجية على متجر التطبيقات.