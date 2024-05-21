شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقدم نظام Android 14 لأجهزة التلفاز مع طرح ميزات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل مؤخرًا عن Android 14 لأجهزة التلفاز والذي سيوفر ميزات تمت ترقيتها للعديد من Android وGoogle TV، وأعلنت الشركة أن الميزات الجديدة ستستلزم تحسين الأداء وتقليل استهلاك الطاقة والعديد من التفاصيل مثل دعم صورة داخل صورة، وسيكون التركيز الكبير على نظام التشغيل الجديد، وفقًا للادعاءات، تقترح جوجل أن نظام التشغيل الجديد سيعزز الأداء والاستدامة.

تدعي جوجل أن الميزات الجديدة لنظام Android 14 للتلفزيون توفر تحسينات في الأداء والاستدامة وإمكانية الوصول وتعدد المهام للمساعدة في إنشاء تطبيقات جذابة للتلفزيون.

قالت جوجل: "نحن نقدم Android 14 إلى التلفزيون ويوفر الجيل التالي من Android تحسينات في الأداء والاستدامة وإمكانية الوصول وتعدد المهام لمساعدتك في إنشاء تطبيقات جذابة لأجهزة التلفزيون.

وأعلنت أيضًا عن ميزة Compose for TV جديدة للمطورين والتي ستسمح لهم ببناء تطبيقات جديدة باستخدام Jetpack Compose، أحدث مجموعة أدوات تطوير Android للشركة.

الأداء والاستدامة: تدعي جوجل أن Android 14 للتلفزيون سيعمل على تحسين نظام التشغيل السابق، هذا الإصدار هو "تجربة أكثر سرعة واستجابة"، بالإضافة إلى ذلك، ستعمل أوضاع الطاقة الجديدة المضافة في هذا الإصدار على تحسين تجربة المستخدم، سيساعد ذلك على تقليل استهلاك الطاقة الاحتياطية للتلفزيون ومنع استمرار المحتوى عند تغيير أوضاع الإدخال أو إيقاف تشغيل اللوحة، ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين ثلاثة إعدادات متميزة بناءً على تفضيلات استخدام الشبكة الخاصة بهم لتقليل استهلاك الطاقة عندما لا يكون التلفزيون قيد الاستخدام.

إمكانية الوصول: ستتضمن الميزات الجديدة تصحيح الألوان، وخيارات النص المحسنة، وتحسين التنقل للمستخدمين، والتي يمكن تشغيلها أو إيقاف تشغيلها باستخدام الاختصارات عن بعد، وتدعي جوحل أن ميزات إمكانية الوصول هذه ستساعد الأفراد الذين يعانون من صعوبات حركية.

Gemini AI في شاشات التلفزيون الرئيسية

مع الميزات المحسنة القادمة، كيف يمكن لـ Google أن تنسى الذكاء الاصطناعي الخاص بها - Gemini أعلنت جوجل أيضًا أنها ستستخدم Gemini لتحسين التوصيات وأوصاف المحتوى على Google TV.

في حين أن بعض المستخدمين قد يتمكنون من رؤية أوصاف أكبر وأفضل على شاشاتهم الرئيسية، إلا أن هناك فرصًا أكبر لعدم توفر هذه الميزات بعد، وسيتم طرح الميزات الأحدث قريبًا للجميع على مستوى العالم.

تدعي التقارير أن هذه الميزات يجب أن تكون متاحة للجميع في وقت لاحق من هذا العام.