شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستزود Siri بـ"الذكاء الاستباقى" المدعوم بالاصطناعى لجعله أكثر كفاءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيعقد حدث أبل السنوي الذي يركز على المطورين، وهو مؤتمر المطورين العالمي (WWDC)، قريبًا، وقد سلط تقرير جديد الضوء على استراتيجية الذكاء الاصطناعي (AI) للشركة التى يمكن الكشف عنها خلال الحدث.

وبحسب ما ورد، تعمل شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو على جعل مساعدها الافتراضي الأصلي سيري أكثر ذكاءً من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وإضافة ما تسميه "الذكاء الاستباقي"، بصرف النظر عن ذلك، يُقال أن صانع ايفون قد أبرم شراكة مع OpenAI ويخطط لإصدار إعلان كبير عن الذكاء الاصطناعي في WWDC 2024.

وفقًا لتقرير صادر عن مارك جورمان من بلومبرج في رسالته الإخبارية Power On، فإن المديرين التنفيذيين لشركة أبل ليسوا واثقين جدًا من الوتيرة التي تعمل بها شركة أبل على الذكاء الاصطناعي، ويقال إن الشعور الداخلي هو أن الفجوة بين الشركة ومنافسيها من غير المرجح أن تغلق في أي وقت قريب.

ومن المحتمل أن تزداد المخاوف بشكل أكبر بعد أن كشفت OpenAI وجوجل عن المزيد من التطورات في نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما في الأحداث المعنية الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، تفيد التقارير أيضًا أن شركة أبل ستجلب بعض الأسلحة الكبيرة عندما تستضيف مؤتمر WWDC 2024 في 10 يونيو. وأحد مجالات التركيز، كما ذكرنا سابقًا، هو Siri.



المساعد الافتراضي قادر على أداء بعض المهام الأساسية ولكنه يطغى عليه بشدة في كل من الكلام والوظائف عندما يتعلق الأمر بروبوتات الدردشة الحديثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.



ويهدف صانع ايفون إلى رفع سرعته من خلال دمج الذكاء الاصطناعي، ويدعي Gurman أن Siri سيحصل على ميزات "الذكاء الاستباقي" المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتضمن إشعارات التلخيص التلقائي من iPhone، وتوفير ملخص سريع للمقالات الإخبارية، ونسخ المذكرات الصوتية، والمزيد، ويمكن أيضًا الحصول على ترقية للميزات الحالية.

وبصرف النظر عن Siri، يمكن لشركة أبل أيضًا تقديم أدوات تحرير مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع نظام التشغيل iOS 18، وفي حين أن التفاصيل حول هذه الميزات غير معروفة، فمن المعتقد أنها يمكن أن تكون مشابهة لما تمتلكه الهواتف الذكية من سلسلة Google Pixel وSamsung Galaxy S.

ويضيف جورمان: "لن تثير أي من هذه الميزات إعجاب الأشخاص الذين استخدموا الذكاء الاصطناعي في تطبيقات Adobe Inc، خلال الأشهر القليلة الماضية".