شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: انبعاثات مواقد الغاز تتسبب فى 19 ألف حالة وفاة سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المشرعون في جمعية كاليفورنيا مشروع قانون يلزم أي مواقد غاز تباع في الولاية بحمل علامة تحذيرية تشير إلى أن المواقد والأفران المستخدمة "يمكن أن تطلق ثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون والبنزين داخل المنازل بمعدلات تؤدي إلى تركيزات تتجاوز معايير مكتب تقييم مخاطر الصحة البيئية ووكالة حماية البيئة الأمريكية فيما يتعلق بجودة الهواء الخارجي.

كما يشير الملصق أيضًا إلى أن تنفس تلك الملوثات "يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي الموجودة مسبقًا وزيادة خطر الإصابة بسرطان الدم والربو، خاصة عند الأطفال، وللمساعدة في تقليل خطر استنشاق الغازات الضارة، اسمح بالتهوية في المنطقة وقم بتشغيل غطاء التهوية عند استخدام المواقد والمواقد التي تعمل بالغاز.

وقال جيل بيليرين، عضو مجلس ولاية كاليفورنيا الذي قدم مشروع القانون: "مجرد تشغيل الموقد لبضع دقائق مع تهوية سيئة يمكن أن يؤدي إلى تركيزات داخلية من ثاني أكسيد النيتروجين تتجاوز معيار الهواء الخاص بوكالة حماية البيئة في الهواء الطلق".

كما أوردت ARS technica تم المضي قدمًا في اقتراح بيليرين في المجلس التشريعي بعد أيام فقط من إعلان مجموعة من الباحثين في جامعة ستانفورد عن نتائج دراسة تمت مراجعتها من قبل النظراء والتي تعتمد على فحوصات سابقة لأضرار الصحة العامة الناجمة عن التعرض لتلوث ثاني أكسيد النيتروجين الناتج عن مواقد الغاز والبروبان.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة Science Advances، أن مواقد الغاز تساهم في وفاة حوالي 19000 شخص بالغ كل عام وتزيد التعرض لفترة طويلة لثاني أكسيد النيتروجين إلى 75 بالمائة من إرشادات التعرض لمنظمة الصحة العالمية.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، ياني كاشتان، إن هذا الرقم الأخير كان أحد أهم النتائج التي توصل إليها فريق البحث.

وقال كاشتان في مقابلة: "إن المساهمة الرئيسية لهذه الدراسة هي تحديد مقدار التلوث الذي يصل إلى أنفك، إذا صح التعبير".

وقال كشتان إن الدراسة وجدت أن المخاطر الأكثر إلحاحاً التي يتعرض لها أصحاب مواقد الغاز - والتي تقدر بحوالي 40% من السكان - تنبع من التعرض طويل الأمد للغازات الضارة.

وقال كاشتان: "إن حالات التعرض التي نقدّرها، لن تسبب نتائج صحية فورية وفظيعة غداً". "لذلك نحن بالتأكيد لا نريد أن نكون مثيرين للقلق.

من ناحية أخرى، يومًا بعد يوم، وعامًا بعد عام، فإن استخدام الموقد الذي يؤدي بالفعل إلى زيادة التعرض له يزيد من خطر الإصابة بكل أمراض الجهاز التنفسي.

وقال:"ومن المهم جدًا أن يكون الناس على دراية بالمخاطر، ومن ناحية، ألا يفزعوا، ولكن يفكروا أيضًا بجدية في تلوث الهواء الداخلي".

ووجد الباحثون أيضًا أن الأشخاص الملونين يتأثرون بشكل غير متناسب بالمواقد، عادة ما تتعرض الأسر الهندية الأمريكية/سكان ألاسكا الأصليين لنسبة 60% من التعرض لثاني أكسيد النيتروجين مقارنة بالمعدل الوطني.

وتسجل الأسر الأمريكية من أصل أفريقي واللاتينية/اللاتينية تعرضًا أكثر بنسبة 20 بالمائة من المتوسط.

وقال روب جاكسون، الأستاذ في كلية دوير للاستدامة بجامعة ستانفورد، والمؤلف الرئيسي للدراسة: "الفقراء يتنفسون هواءً أكثر سوءاً في الهواء الطلق". "وإذا كان لديهم موقد غاز، فإنهم يتنفسونه في الداخل أيضًا.