شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعيد بناء نظام التشغيل Windows 11 باستخدام شرائح الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مايكروسوفت، أنها أعادت بناء المكونات الأساسية لنظام التشغيل Windows 11 لدعم الأجهزة المستندة إلى Arm والذكاء الاصطناعي بشكل أفضل، ويتضمن ذلك نواة جديدة ومترجمًا جديدًا، وكذلك محاكيًا يسمى "Prism" لتشغيل تطبيقات x86 وx64 الأقدم.

وفقا لما ذكره موقع "engadget، قالت مايكروسوفت، أنها أعادت صياغة برامج جدولة Windows 11 للاستفادة من إمكانات Arm وأحمال عمل الذكاء الاصطناعي، وهناك أيضًا نموذج جديد لحساب برنامج التشغيل يتعرف على المحركات العصبية بشكل يشبه الطريقة التي يرى بها Windows وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات، بالإضافة إلى واجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي المضمنة مباشرة في نظام التشغيل.

وقال بافان دافولوري، رئيس قسم Windows والأجهزة في مايكروسوفت، في وقت سابق من هذا الشهر: "نحن نقوم بشكل فعال ببناء ثنائيات ونوافذ تم تحسينها مع أعباء عمل معينة"، مضيفا "الفائدة بالنسبة لنا من ذلك هي أن هناك أشياء معينة نعلم أن العملاء الذين لديهم أجهزة كمبيوتر Copilot+ سيفعلونها بشكل مستمر، ويمكننا حقًا التركيز على تحسين تلك السيناريوهات والتأكد من أن استجابة الجهاز تمثل تحسنًا ذا مغزى."

كما أنه بفضل وحدة المعالجة العصبية القوية الجديدة (NPU) في شرائح Snapdragon X Elite، يمكن لأجهزة الكمبيوتر الشخصية Copilot+ تشغيل أكثر من 40 تريليون عملية في الثانية، وهو مقياس لأداء الذكاء الاصطناعي للرقاقة، أي أكثر من أربعة أضعاف الأداء الذي تقدمه أجهزة الكمبيوتر الشخصية المدعمة بالذكاء الاصطناعي اليوم.

بينما تعمل مايكروسوفت على توفير المزيد من تطبيقات Arm الأصلية لنظام التشغيل Windows 11، فمن الصعب إنكار أهمية دعم البرامج الأقدم، وهنا يأتي دور محاكي Prism.

تدعي مايكروسوفت، أنها قامت بتحسين عدد التطبيقات التي تدعمها، وأنها أسرع بنسبة 20% تقريبًا من محاكيها السابق.

قالت مايكروسوفت في منشور بالمدونة، إن أي تطبيقات x86 وx64 تعمل تحت المحاكاة مع معالجات Snapdragon X Elite Arm تكون أسرع بأكثر من ضعفي الأجيال السابقة من Windows التي تعمل على Arm.