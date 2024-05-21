شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز المعلومات الوطني في "سدايا": "علاّم" يخدم الناطقين باللغة العربية في أنحاء العالم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوضح مدير مركز المعلومات الوطني في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت أن النموذج اللغوي العربي (علّام) الذي أعلنت "سدايا" عن إدراجه اليوم في منصة watsonx التابعة لشركة IBM العالمية خلال مؤتمر (IBM Think 2024) بمرحلته التجريبية بوصفه أحد أفضل النماذج التوليدية باللغة العربية في العالم، يعد منصة ذكاء اصطناعي توليدي تخدم المملكة العربية السعودية وجميع الناطقين باللغة العربية في مختلف أنحاء العالم.
وأثنى في كلمة خلال المؤتمر بحضور رئيس مجلس إدارة شركة IBM ورئيسها التنفيذي أرفيند كريشنا، على القدرات التقنية الفريدة التي توفرها منصة watsonx في تمكين النماذج اللغوية الكبيرة، وتبسيط عمليات تعلمُّ الآلة، وتعزيز الحوكمة والامتثال في مجال الذكاء الاصطناعي، ومرونة نشر السحابة الهجينة، بالإضافة إلى إدراج نموذج (علّام) للغة العربية للاستخدام العالمي الذي يعزز بشكل كبير مكانة "سدايا" كجهة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي.
وأضاف: إنه من المسلّم به أن النماذج اللغوية الكبيرة المدربة على بيانات نوعية ضخمة عالية الجودة هي أساس التنفيذ الناجح للذكاء الاصطناعي التوليدي، وتم تدريب (علّام) على أكثر من 500 مليار وحدة لغوية باللغة العربية، وسنسعى إلى التوسع في إضافة المزيد من البيانات ذات الجودة العالية والعمل على تحسين دقة النماذج المدربة عليها، مؤكدًا التزام "سدايا" بجعل (علّام) أفضل نموذج ذكاء اصطناعي توليدي في اللغة العربية على مستوى العالم.
من جهة أخرى، دعا الدكتور عصام الوقيت في ختام كلمته المشاركين في مؤتمر (IBM Think 2024) إلى الانضمام للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي (GAIN) في نسختها الثالثة التي تنظمها "سدايا" في الرياض خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2024م، مفيدًا أن أبرز صُنّاع السياسات وقادة الفكر والمبتكرين وكبار المستثمرين في مجال الذكاء الاصطناعي سيكتشفون خلال حضورهم للقمة آفاقاً جديدة لإقامة شراكات فعالة لدفع ثورة الذكاء الاصطناعي في العالم إلى الأمام.
وأثنى في كلمة خلال المؤتمر بحضور رئيس مجلس إدارة شركة IBM ورئيسها التنفيذي أرفيند كريشنا، على القدرات التقنية الفريدة التي توفرها منصة watsonx في تمكين النماذج اللغوية الكبيرة، وتبسيط عمليات تعلمُّ الآلة، وتعزيز الحوكمة والامتثال في مجال الذكاء الاصطناعي، ومرونة نشر السحابة الهجينة، بالإضافة إلى إدراج نموذج (علّام) للغة العربية للاستخدام العالمي الذي يعزز بشكل كبير مكانة "سدايا" كجهة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي.
دعم "سدايا"وقال: إنه في ظل ما تحظى به "سدايا" من دعم غير محدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، نبذل في "سدايا" كافة الجهود في سبيل تحقيق الاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن بين عدد من منتجات الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها "سدايا" يبرز نموذج (علّام) بوصفة أحد أبرز النماذج اللغوية للذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يرُكِّز على اللغة العربية.
وأضاف: إنه من المسلّم به أن النماذج اللغوية الكبيرة المدربة على بيانات نوعية ضخمة عالية الجودة هي أساس التنفيذ الناجح للذكاء الاصطناعي التوليدي، وتم تدريب (علّام) على أكثر من 500 مليار وحدة لغوية باللغة العربية، وسنسعى إلى التوسع في إضافة المزيد من البيانات ذات الجودة العالية والعمل على تحسين دقة النماذج المدربة عليها، مؤكدًا التزام "سدايا" بجعل (علّام) أفضل نموذج ذكاء اصطناعي توليدي في اللغة العربية على مستوى العالم.
من جهة أخرى، دعا الدكتور عصام الوقيت في ختام كلمته المشاركين في مؤتمر (IBM Think 2024) إلى الانضمام للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي (GAIN) في نسختها الثالثة التي تنظمها "سدايا" في الرياض خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2024م، مفيدًا أن أبرز صُنّاع السياسات وقادة الفكر والمبتكرين وكبار المستثمرين في مجال الذكاء الاصطناعي سيكتشفون خلال حضورهم للقمة آفاقاً جديدة لإقامة شراكات فعالة لدفع ثورة الذكاء الاصطناعي في العالم إلى الأمام.