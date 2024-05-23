شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستعلن عن ميزات محسنة لتطبيق الموسيقى فى مؤتمر WWDC.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أبل عن مؤتمر WWDC 2024 في 10 يونيو، ومن المتوقع أن تستعرض أبل ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التى ستضيفها إلى iOS 18 وSiri، وستوفر العديد من تطبيقات أبل ملخصًا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي للمحتوى الموجود على الشاشة، إلى جانب إضافات الذكاء الاصطناعي المفيدة التي ستساعد مستخدمي iPhone في مهامهم اليومية، وهو شيء تسميه شركة أبل "الذكاء الاستباقي"، وإضافة ميزات متعلقة بالصوت إلى تطبيقات النظام التي تركز على الصوت، وفقاً لموقع phonearena.

تقول AppleInsider إنها سمعت من أشخاص مطلعين على أنظمة التشغيل السابقة للإصدار من أبل، وقيل لهم إن الشركة تختبر الآن داخليًا التحسينات التي تم إجراؤها لتطبيق الموسيقى الخاص بها، في نظام التشغيل iOS 18، وسيكون الأخير قادرًا على إجراء انتقالات صوتية أكثر سلاسة وميزة " crossfade " الغامضة.

سيحتوي تطبيق الموسيقى على ميزة crossfade محسنة تسمح بانتقالات أفضل دون فجوات الصمت بين الأغاني، وسيتم تسمية الإصدار الجديد والمحسن من الميزة باسم "انتقالات الأغنية الذكية"، سيسمح للمستخدمين بضبط مدة تشغيل تأثير التلاشي المتداخل اعتمادًا على تفضيلات المستخدم، ويمكن ضبط الانتقال ليتم تشغيله من ثانية واحدة إلى اثنتي عشرة ثانية.

سيستمر تطبيق Apple Music أيضًا في الحصول على الإصدار الحالي من ميزة crossfade بالإضافة إلى القدرة على تعطيلها، وستتوفر أيضًا ميزة صوتية جديدة تسمى "Passthrough" لتطبيق الموسيقى وQuickTime في حين أنه ليس من الواضح ما هي هذه الميزة، يقول موقع AppleInsider أنه يمكن أن يكون اسمًا جديدًا للصوت المكاني مع ميزة Dolby Atmos ويُطلق على الصوت المكاني أيضًا اسم الصوت المحيطي لأنه يمنح المستخدمين تجربة السمع من حيث تأتي الأصوات أثناء مشاهدة مقطع فيديو، ويبدو أن النقاط الأصلية لهذه الأصوات تأتي من جميع أنحاء المستخدم.

بينما يتطلب استخدام الصوت المكاني الاشتراك في Apple Music، لا يبدو أن هذا هو الحال بالنسبة لـ " crossfade " الذي سيسمح للجميع بتجربة الصوت المكاني، وسيكون العبور متاحًا أيضًا على QuickTime لأولئك الذين يستخدمون جهاز Mac يعمل بنظام التشغيل macOS 15.

ويضيف التقرير أن شركة آبل تعمل على التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين للألعاب وميزة تسمى "الألعاب المكانية"، ومن المتوقع إدخال تحسينات أخرى على الملحقات الصوتية مثل سماعات الرأس.