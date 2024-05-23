شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تتعهد بقواعد السلامة عند استخدام الذكاء الاصطناعى بمسئولية كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهدت وكالة ناسا على وضع السلامة في مقدمة اهتماماتها بينما تستغل القوة المتزايدة للذكاء الاصطناعي، حيث يقول مسؤولو الوكالة إن هذا المجال المزدهر يمكن أن يساعد ناسا على تحقيق اكتشافات تحويلية، ولكن هناك أيضًا مخاطر محتملة.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، قال مدير ناسا بيل نيلسون، خلال اجتماع مفتوح حول الذكاء الاصطناعي عقدته الوكالة، "هناك الكثير من المخاطر في الذكاء الاصطناعي، لأنه إذا تم استخدامه بطرق لا تصب في مصلحة البشرية، فقد يكون الأمر كارثيًا".



وأضاف خلال الحدث الذي تم بثه مباشرة: "يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل عملنا أكثر كفاءة"، موضحا "هذا لن يحدث إلا إذا تعاملنا مع هذه الأدوات الجديدة بالطريقة الصحيحة، بنفس الركائز التي ميزتنا منذ البداية: السلامة والشفافية والموثوقية."



وشدد نيلسون على أن الوكالة تستخدم التكنولوجيا بقدرات مختلفة منذ عقود، لكن قدرات الذكاء الاصطناعي تتحسن بسرعة هذه الأيام، لذلك تكثف وكالة ناسا جهودها لفهم التكنولوجيا، فضلا عن تطويرها ونشرها بشكل صحيح.



وأعلنت وكالة ناسا تعيين أول رئيس لها على الإطلاق في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ديفيد سالفانيني، الذي كان يشغل منصب كبير مسؤولي البيانات في الوكالة، حيث يهدف هو وزملاؤه إلى جعل القوى العاملة بأكملها في ناسا أكثر دراية بالذكاء الاصطناعي قريبًا.



ناقش سالفانيني أيضًا سلامة الذكاء الاصطناعي، وقال إن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا يبدأ بعقلية تجعل الإنسانية مركزية وخاضعة للمساءلة.



وأشار إلى نماذج المتنبئين في الطقس للمسارات المحتملة للأعاصير كقياس على الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.