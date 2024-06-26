شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد طرح Gemini AI في Gmail.. إليك كيفية استخدام أداة الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة جوجل، أن أداة Gemini، أداة الذكاء الاصطناعي المتقدمة الخاصة بها، أصبحت متاحة الآن في لوحة Gmail الجانبية على الويب.

ووفقا لما ذكره موقع "India today"، يقدم Gemini، الذي يستخدم طراز Gemini 1.5 Pro، العديد من الميزات الجديدة لتحسين تجربة المستخدم.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تقديم Gemini مؤخرًا في المستندات، وجداول البيانات، والعروض التقديمية، وDrive من جوجل.

ستتيح لك الإضافة الجديدة تلخيص سلاسل رسائل البريد الإلكتروني، وبخلاف ذلك، سيقترح Gemini on Gmail أيضًا ردودك، لذلك لن تضطر إلى التفكير فيما يجب الرد عليه وكيفية الرد.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية:

– تلخيص البريد الإلكتروني واقتراحات الرد: يمكن لـ Gemini تلخيص سلاسل رسائل البريد الإلكتروني، مما يسهل متابعة المحادثات الطويلة، كما يقترح أيضًا ردودًا، مما يوفر على المستخدمين الوقت في صياغة الردود.

– المساعدة في الصياغة: بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة في صياغة رسائل البريد الإلكتروني، يقدم Gemini اقتراحات تساعد المستخدمين على إنشاء رسائل احترافية ومُعدة بشكل جيد.

-استرجاع المعلومات: يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من Gemini العثور على معلومات محددة من صندوق الوارد الخاص بهم أو من Google Drive، فعلى سبيل المثال، يمكنك أن تسأل "ما هو رقم أمر الشراء الخاص لوكالتي؟" أو "متى موعد الاجتماع التالي للفريق؟" سيقوم Gemini بجلب المعلومات المطلوبة بسرعة، مما يسمح لك بالرد دون مغادرة Gmail.

يتوفر Gemini أيضًا في تطبيق Gmail للهاتف لنظامي التشغيل Android وiOS.

يتضمن ذلك ميزات مثل تحليل سلاسل رسائل البريد الإلكتروني وتوفير طرق عرض ملخصة مع النقاط البارزة الرئيسية.

يعد هذا مفيدًا بشكل خاص للمستخدمين أثناء التنقل، لأنه يبسط القراءة عبر سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الطويلة على الشاشات الصغيرة.

وسيتم طرح ميزات الهاتف المحمول الإضافية، مثل الرد الذكي السياقي والأسئلة والأجوبة في Gmail قريبًا.

تم تصميم هذه الميزات الجديدة لتحسين الإنتاجية من خلال مساعدة المستخدمين على عرض رسائل البريد الإلكتروني وفهمها والرد عليها بكفاءة أكبر.

كيفية تمكين Gemini AI

لتمكين Gemini، يجب على المشرفين التأكد من تفعيل الميزات الذكية والتخصيص في وحدة تحكم المشرف.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى Gemini من خلال الضغط على زر النجمة "Ask Gemini" الموجود في الزاوية اليمنى العليا من Gmail.

على الهاتف المحمول، يمكن الوصول إلى Gemini من خلال الضغط على شريحة "تلخيص هذا البريد الإلكتروني" في سلسلة رسائل البريد الإلكتروني.