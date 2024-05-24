شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تروكولر تتعاون مع مايكروسوفت لتقديم تقنية صوتية تعمل بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تروكولر، وهو تطبيق معرف المتصل وحظر المكالمات، عن شراكة مع مايكروسوفت، نظرًا لإعجابها بالمساعدة الصوتية الشخصية الجديدة من مايكروسوفت، فإنها تتطلع إلى دمج نفس الشيء لنفسها، وسيتم هذا التعاون بمساعدة Azure AI، ويتم طرح هذه الميزة فقط للمستخدمين الذين اشتركوا في Truecaller Premium، وفقاً لموقع indiatoday.

تم تقديم مساعد Truecaller AI الحالي من قبل الشركة في عام 2022، ويمكن لهذه التقنية بالفعل القيام بعدد من المهام بما في ذلك الرد على المكالمات أو فحصها أو تلقي الرسائل أو حتى تسجيل المكالمات لمراجعتها لاحقًا، ولكن هذه الميزة متاحة فقط في بلدان محددة، ومع ذلك، في العالم الذي يتطور فيه الذكاء الاصطناعي يومًا بعد يوم، فإن هذه الميزات ليست كافية، ومن ثم، سعى تروكولر إلى ترقيته.

ميزة الصوت الشخصي في تروكولر

ومن خلال العمل مع مايكروسوفت ، سيتمكن تروكولر الآن من تقديم نسخة رقمية من أصواتهم للمستخدمين، مساعد الذكاء الاصطناعي المحسن هو الشخصية الرئيسية هنا، ستتيح هذه الميزة للمتصلين سماع نسخة أصلية من صوت المستخدم بدلاً من صوت المساعدة الرقمية العام الذي تم استخدامه سابقًا.

يعتقد تروكولر أن هذه الميزة ستعمل على تحسين كيفية إدارة المستخدمين لمكالماتهم وستعمل على تحسين تجربتهم، وعرضت الشركة أيضًا الميزة عبر مقطع فيديو في حدث مايكروسوفت الذي أقيم يوم الاثنين 20 مايو.

صرح رافائيل ميموم، مدير منتج تروكولر والمدير العام، في منشور بالمدونة: "لا تضيف هذه الإمكانية الرائدة لمسة من الألفة والراحة للمستخدمين فحسب، بل تعرض أيضًا قوة الذكاء الاصطناعي في تغيير الطريقة التي نتفاعل بها مع مساعدينا الرقميين".

على الرغم من أن المخاوف الأمنية لا تزال مرتفعة هنا، فقد قامت مايكروسوفت بتنفيذ إجراءات وقائية، تتضمن هذه الضمانات علامات مائية تلقائية على الأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ومدونة قواعد السلوك التي تحتاج إلى موافقة فرد مسجل وتحظر انتحال الشخصية.

كيفية إعداد هذه الميزة؟

لقد طرح تروكولر هذه الميزة لبلدان محددة فقط في الوقت الحالي ولديه خطط لتوسيعها إلى مناطق أخرى أيضًا، ولكن في الوقت الحالي، فإن البلدان التي بدأ فيها طرح التطبيق هي الهند والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا والسويد وتشيلي.

لإعداد هذه الميزة، يتطلب الأمر تحديث التطبيق إلى الإصدار الأحدث، ويحتاج أيضًا إلى اشتراك Premium، بعد الانتهاء من هاتين الخطوتين، افتح إعدادات المساعد في التطبيق واتبع التعليمات لتسجيل صوتك وإعداده.