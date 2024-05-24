شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خليفة Apple AirTag الجديد فى مرحلة الاختبار وتوقعات بإصداره فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تطلق شركة آبل إصدارًا جديدًا من جهاز تعقب العناصر AirTag الشهير في وقت ما في عام 2025، ويخضع هذا التحديث لجهاز 2021، الذي يحمل الاسم الرمزي B589، حاليًا للاختبار مع شركاء التصنيع في آسيا وفقًا لمحلل آبل مارك جورمان من بلومبرج.

من المتوقع أن تحتوي AirTag الجديدة على شريحة أكثر قوة لتتبع الموقع بشكل أفضل.

لا تتوفر تفاصيل محددة حول AirTag الجديدة، لكن "جورمان"، يتوقع شريحة أكثر قوة لتحسين تتبع الموقع، يتماشى هذا مع توقعات محلل آبل الشهير مينج-شي كو من أكتوبر 2023، والذي اقترح أيضًا إصدارًا في 2025 وتوافقًا محتملاً مع تقنية Vision Pro القادمة من آبل.

في حين أن الميزات الرسمية لا تزال طي الكتمان، أعرب جورمان عن رغبته في الحصول على مكبر صوت أعلى، وعمر بطارية أطول، ونسخة مناسبة للمحفظة من AirTag.

تجدر الإشارة إلى أن شركات الطرف الثالث تقدم بالفعل أجهزة تتبع متوافقة مع المحفظة والتي تعمل مع شبكة Find My من آبل.

كانت آبل في طليعة تطبيق ميزات مكافحة المطاردة في أجهزة تتبع العناصر، وقد قامت باستمرار بتحسين هذه الضمانات بمرور الوقت.

وقد دفع هذا التركيز على سلامة المستخدم الشركات المصنعة الأخرى إلى اعتماد تدابير مماثلة في محاولة لمنع إساءة استخدام أجهزة التتبع.