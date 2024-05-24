شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بحث يكشف وجود المجال المغناطيسى للشمس بالقرب من سطحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير بحث جديد إلى أن المجال المغناطيسي للشمس ينشأ بالقرب من السطح وليس عميقا داخل النجم، وفقا للنتائج المنشورة في مجلة nature، وهذا يقلب عقودًا من الفكر العلمي السائد الذي وضع الحقل على عمق أكثر من 130 ألف ميل تحت سطح الشمس.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، تشير الدراسة، التي قادتها جامعة نورث وسترن وفريق من الباحثين الدوليين، إلى أن المجال المغناطيسي يولد في الواقع على عمق 20 ألف ميل تحت السطح فقط.



تم اكتشاف ذلك بعد أن أجرى الفريق سلسلة من الحسابات المعقدة على كمبيوتر ناسا العملاق، لكن هذه مجرد نتائج أولية وأن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد البيانات.



يتقلب المجال المغناطيسي للشمس في دورة تدوم 11 عامًا، وخلال الجزء الأقوى من هذه الدورة، تتشكل رياح قوية وبقع شمسية عند خط الاستواء الشمسي، جنبًا إلى جنب مع أعمدة من المواد التي تسبب الشفق القطبي على الأرض.



واجهت النظريات السابقة التي تضع المجال المغناطيسي بشكل أعمق داخل الشمس صعوبة في ربط هذه الظواهر الشمسية المختلفة.



ويأمل العلماء، أن يتمكنوا من استخدام هذه النظرية ليس فقط لتفسير خلق الأحداث الشمسية، ولكن للتنبؤ بشكل أكثر دقة بموعد حدوثها.