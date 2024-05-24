شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاى تطرح خطًا جديدًا تحت اسم "Spotify Mix".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت منصة Spotify خطًا جديدًا وحصريًا يطلقون عليه اسم Spotify Mix، وقالت الشركة، إن فريقهم لا يتوقف أبدًا "عندما يتعلق الأمر ببناء تجربة تعكس حيوية مجتمعنا وإبداعه"، وفقاً لموقع phonearena.

يستبدل الخط المخصص الجديد Spotify Mix الخط الحالي المستخدم في تجارب Spotify داخل التطبيق وسطح المكتب، وبدأ طرحه للمستمعين على Spotify بجميع اللغات ذات النصوص اللاتينية، بالإضافة إلى اللغة الفيتنامية.

قال راسموس وانجلين، الرئيس العالمي لتصميم العلامة التجارية في Spotify، "Spotify Mix هو خط متغير مصمم خصيصًا لنا، ونحن نعتبره، بكل معنى الكلمة، ريمكسًا"، وأضاف"لتصميم هذا الخط، تحرر فريق Spotify من القيود المطبعية التقليدية والعناصر المدمجة من مجموعة متنوعة من أنماط الخطوط، ويعكس هذا النهج الطبيعة الديناميكية والمتطورة للثقافة الصوتية على مر السنين".

يمزج الخط الجديد ميزات من الأنماط الكلاسيكية والمعاصرة، مما يخلق مظهرًا "مميزًا وفريدًا"، وتم "دمج أشكال الموجات الصوتية بمهارة" لإثارة إحساس إيقاعي، ويمنح الجمع بين الزوايا الحادة والمنحنيات الناعمة الخط طابعًا مميزًا.