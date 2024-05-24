شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ميزة "الصوت التكيفى" من Google Meet لتجنب الصدى باجتماعات الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح جوجل ميزة "الصوت التكيفي" الجديدة لمستخدمي مييت، تهدف الميزة الجديدة إلى مزامنة ميكروفونات جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة في الغرفة لتجنب الصدى المزعج وردود الفعل الصوتية.

ستعمل الميزة الجديدة تلقائيًا على اكتشاف وجود العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة في الغرفة ومزامنة الميكروفونات ومكبرات الصوت للحصول على تجربة صوتية أفضل بكثير، توفر لمستخدمي Meet مرونة أكبر للانضمام إلى الاجتماعات عندما لا تكون غرف الاجتماعات متاحة.

ناهيك عن أنه يمكن للمؤسسات استخدام مواصفات الاجتماعات غير التقليدية مثل الصالات والمقاهي والمواقع المماثلة الأخرى، وعلى الرغم من ندرة هذا الأمر، لكن مع إضافة الصوت التكيفي، ربما ستأخذ المزيد من المؤسسات ذلك في الاعتبار.

وفقًا لجوجل، يتم تمكين ميزة الصوت التكيفي افتراضيًا، ولكن يمكن إيقاف تشغيلها بالانتقال إلى الإعدادات / الصوت / الصوت التكيفي.

من المهم أيضًا إضافة أن هذه الميزة يتم طرحها الآن في نطاقات الإصدار السريع، وقد يستغرق ظهورها ما يصل إلى أسبوعين، حيث تحصل نطاقات الإصدار المجدولة على الميزة الجديدة بدءًا من 5 يونيو (1-3 أيام لرؤية الميزة).

وفيما يتعلق بالتوفر، سيكون الصوت التكيفي متاحًا لعملاء جوجل ورك سبيس مع جيميني إنتربرايز وجيميني بيزنس وجيميني إديوكيشن وجيميني إديوكيشن بريميوم والوظيفة الإضافية AI Meetings and Messaging.