تكنولوجيا: تسريب يكشف عن الشاشة الخارجية لهاتف Galaxy Z Fold 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن يقام حدث سامسونج Unpacked الثاني لعام 2024 في شهر يوليو في باريس، قبل الألعاب الأولمبية مباشرة. ومن المرجح أن يشهد الحدث إطلاق هواتف Galaxy Z Flip 6 و Z Fold 6 و نماذج Galaxy Watch و Galaxy Buds الجديدة.

تشير التسريبات المحيطة بهاتف Galaxy Z Fold 6 إلى أن الجهاز سيحتوي على شاشة خارجية أوسع من الاصدار السابق. يبدو أن هذا قد تم تأكيده من خلال تسرب من IceUniverse من داخل الصناعة.

وشارك التسريب مؤخرًا صورة جزء من الشاشة الخارجية لهاتف Z Fold 6 على موقع X. وعلى الرغم من أنه لا يظهر الجهاز بالكامل، إلا أنه يكشف عن حواف متناظرة على الشاشة الخارجية.

يقال إن سامسونج تعمل على زيادة نسبة الشاشة للشاشة الخارجية لسهولة الاستخدام بشكل أفضل عندما يكون الهاتف مفتوحًا. ومع ذلك، فإن هذه الشاشة الأوسع لن تتطابق تمامًا مع أبعاد Pixel Fold أو OnePlus Open، وفقًا للشائعات.

بالإضافة إلى ذلك، ردًا على أحد مستخدمي X، أوضحت IceUniverse أنه من المحتمل أن يكون هناك نموذج واحد فقط من Z Fold 6 هذا العام. قد يستغرق Z Fold 6 Ultra المزيد من الوقت للوصول.

هناك أيضًا شائعات عن وجود إصدار Galaxy Z Fold FE بسعر معقول، وتشير شائعة جديدة إلى وجود هاتف Galaxy Z Fold نحيف قيد العمل أيضًا.

ومع ذلك، يبدو انه من غير المرجح أن تكون هذه التسريبات صحيحة، حيث سيكون من الصعب على سامسونج العمل والتمييز بين ثلاثة نماذج إضافية قابلة للطي.

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