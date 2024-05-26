تكنولوجيا: جوجل ستسمح لمستخدمي اندرويد بالاستعانة بصديق او أحد أفراد العائلة للدفع مقابل أحد التطبيقات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في مؤتمر Google I/O في وقت سابق من هذا الشهر، قدمت جوجل زرًا جديدًا سيظهر عند الخروج بعد اتخاذ قرار بشراء تطبيق مدفوع أو إجراء عملية شراء داخل التطبيق.

سيسمح لك هذا الزر بمطالبة شخص آخر، مثل صديق أو أحد أفراد العائلة بالدفع مقابل التطبيق، أو الشراء داخل التطبيق.

يؤدي الضغط على الزر إلى إنشاء رابط دفع يتم إرساله عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني إلى الصديق أو أحد أفراد العائلة الذي تختاره.

عندما تصبح الميزة متاحة، عند الخروج لتسوية شراء تطبيق مدفوع، أو الشراء داخل التطبيق، سترى صفحة تقول “اختر كيفية الدفع“. في الأسفل سيكون هناك خيار جديد يقول “اطلب من شخص آخر أن يدفع“.

تنتهي صلاحية رابط الدفع بعد 24 ساعة ويجب على الشخص الذي يصرف لك الأموال أن يعرف عنوان بريدك الإلكتروني بالكامل بوضوح.

سيعرف الشخص الذي يقوم بالدفع بالضبط اسم التطبيق الذي يدفع مقابله ويمكنه طلب استرداد الأموال. ستسمح سياسة استرداد الأموال العادية للمستفيد بطلب استرداد أموال عملية الشراء إذا مر أقل من 48 ساعة منذ إجراء عملية الشراء.

يمكنك إرسال رابط الدفع الذي تم إنشاؤه تلقائيًا إلى المتبرع الذي تختاره باستخدام ورقة المشاركة التي تسمح لك بإرساله عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

بالإضافة إلى رابط الدفع، ستتضمن “الدعاية المغلوطة” التي ترسلها اسم التطبيق وسعر التطبيق أو عملية الشراء داخل التطبيق.

سيتلقى الأخير رسالة تقول: “مرحبًا! أريد شراء [اسم التطبيق] بواسطة [اسم المطور] مقابل XX.XX دولار. هل يمكنك شرائه لي من خلال Google Pay؟ إليك رابط الدفع [رابط الدفع ].

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