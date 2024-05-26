تكنولوجيا: إيلون ماسك يخطط لإنشاء حاسوب عملاق لتشغيل نسخة أفضل من Grok

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد أخبر إيلون موسك المستثمرين هذا الشهر أن شركته الناشئة xAI تخطط لبناء حاسب فائق السرعة بحلول خريف عام 2025 من شأنه أن يعمل على تشغيل نسخة مستقبلية أكثر ذكاءً من برنامج Grok chatbot الخاص به، وفقًا لتقارير The Information.

سيعتمد هذا الحاسب العملاق، الذي يُقال إن ماسك أشار إليه باسم “مصنع الحوسبة العملاق“، على عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسوميات NVIDIA H100 وسيكلف بناءه مليارات الدولارات.

وقال إيلون سابقًا إن الإصدار الثالث من Grok سيتطلب ما لا يقل عن 100000 شريحة، أي زيادة بمقدار خمسة أضعاف عن 20000 وحدة معالجة رسوميات يقال إنها مستخدمة لتدريب Grok 2.0.

ووفقًا للمعلومات، أخبر Musk أيضًا المستثمرين في العرض التقديمي أن مجموعة GPU المخططة ستكون على الأقل أربعة أضعاف حجم أي شيء يستخدمه منافسو xAI اليوم.

يتوفر Grok حاليًا في الإصدار 1.5، والذي تم إصداره في أبريل، ويُوصف الآن لمعالجة المعلومات المرئية مثل الصور الفوتوغرافية والرسوم البيانية بالإضافة إلى النصوص.

وبدأت منصة X في وقت سابق من هذا الشهر في طرح ملخصات الأخبار التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والمدعومة من Grok للمستخدمين المتميزين.

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