شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Gmail يدعم قريبًا التكامل مع Gemini.. ما الذى يعنيه هذا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيحصل قريبًا تطبيق جيميل على أندرويد على ترقية أكثر ذكاءً من خلال التكامل Gemini AI من جوجل، وذلك بعد فحص نسخة تجريبية من التطبيق، والتى تم العثور بداخلها على زر جيميني المخفي، حيث لا يزال معلومات مهمة بسبب التفسيرات الخاطئة.

يمكن أن يؤدي النقر على هذا الزر إلى إطلاق العنان لموجة من وظائف الذكاء الاصطناعي المفيدة داخل جيميل، حيث تقوم جيميني بتلخيص رسائل البريد الإلكتروني المطولة، أو تسليط الضوء على النقاط الرئيسية، أو حتى صياغة مسودة ردود لك، حيث تتوافق هذه الميزة مع الوظائف المتاحة بالفعل لمستخدمي Google Workspace الذين يدفعون رسومًا.

في حين أن تلخيص المحتوى الحالي هو موطن قوة الذكاء الاصطناعي، فمن المهم أن تتذكر أن الذكاء الاصطناعي ليس خاليًا من العيوب، كما قد يكون هناك دائمًا احتمال، مهما كان صغيرًا، أن يفقد جيميني معلومات مهمة بسبب التفسيرات الخاطئة.

بالنسبة لرسائل البريد الإلكتروني ذات المهام الحرجة حقًا، تظل اللمسة الإنسانية لا يمكن استبدالها، على عكس الذكاء الاصطناعي، يمكن فهم السياق والفروق الدقيقة في عمليات تبادل البريد الإلكتروني لدينا، وتجاوز تحليل احتمالات الكلمات.