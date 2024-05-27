شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيفية مشاركة الشاشة في واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تطبيق واتساب، تطبيق المراسلة الأكثر شعبية، عن بعض التحديثات الرئيسية العام الماضي، ولا يعني ذلك أنها لا تقوم بتحديث الميزات أو تحسينها كل شهر، ولكن هذه الميزات الجديدة كانت أبرز ما يميز عام 2023، وتتكون هذه الميزات من دعم الحسابات المتعددة، ودعم الأجهزة المتعددة، والرسائل المثبتة، والرد من شاشة القفل، واستطلاعات الرأي والاختبارات، والشاشة حصة وغيرها الكثير.

يتيح لك واتساب أيضًا مشاركة شاشتك في مكالمات الفيديو، تمامًا كما هو الحال في تطبيقات مكالمات الفيديو الأخرى مثل Zoom أو Microsoft Teams، وتتوفر هذه الميزة على أجهزة Android وiPhone بالإضافة إلى تطبيقات Windows لسطح المكتب، ويمكن أن تكون هذه الميزة نقطة إضافية في العديد من المواقف، على سبيل المثال، العروض المكتبية والتعاون وحتى التدريس.

يضمن تطبيق واتساب حماية مشاركة الشاشة من خلال التشفير الشامل، وهذا يعني أن أي محتوى تتم مشاركته في هذه المكالمات يكون حصريًا للمستخدمين المشاركين في المكالمة ولا يتم تسجيله من قبل الشركة أبدًا، ولا يمكن لأي شخص خارج المكالمة، ولا حتى واتساب، رؤية أو سماع ما تشاركه على شاشتك.

كيف تشارك شاشتك على الهاتف المحمول وسطح المكتب؟

فيما يلي دليل خطوة بخطوة حول كيفية استخدام هذه الميزة:

1- عند إجراء مكالمة فيديو مع شخص ما، اضغط فوق أيقونة مشاركة الشاشة في الجزء السفلي من الشاشة.

2- ستظهر نافذة منبثقة لتأكيد نيتك في مشاركة الشاشة. 3- بعد التأكيد، سيبدأ العد التنازلي 3..2..1 وستكون شاشتك مرئية للمستخدمين المتصلين.

4- لإيقاف المشاركة، ارجع إلى التطبيق واضغط على إيقاف المشاركة.

لمشاركة الشاشة على تطبيق سطح المكتب، ابدأ مكالمة الفيديو واضغط على أيقونة المشاركة في نافذة المكالمة، وستظهر نافذة لمشاركة الشاشة بأكملها أو مكالمة محددة.

كما هو الحال في الهواتف، لإيقاف مشاركة شاشتك، ارجع إلى التطبيق واضغط على أيقونة مشاركة الشاشة.