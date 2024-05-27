تكنولوجيا: سامسونج قد تطلق الإصدار التجريبي من Wear OS 5 لساعة Galaxy Watch قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل عن تحديث Wear OS 5 في مؤتمر I/O في وقت سابق من هذا الشهر، وكما هو معتاد، من المرجح أن يظهر التحديث لأول مرة على ساعات Galaxy الذكية أولاً.

وفي الموعد المحدد، هناك علامات على بدء تشغيل Wear OS 5 على ساعة Galaxy Watch قبل الاصدار التجريبي One UI Watch 6.

منذ ظهور نظام Wear 3 لأول مرة، كانت سامسونج في المرتبة الأولى في الحصول على أي تحديثات جديدة.

يظهر الإصدار الأخير عمومًا لأول مرة على أحدث إصدار من Galaxy Watch قبل أن يصل لاحقًا إلى Pixel Watch، وفي النهاية، على ساعات من العلامات التجارية الأخرى.

وفي العام الماضي، ظهر نظام Wear OS 4 لأول مرة في الإصدار التجريبي من “One UI Watch 5”. هذا النظام، الذي كان من المفترض أن يصل في مايو 2023، انتهى به الأمر إلى إطلاقه فعليًا في أوائل شهر يونيو لساعتي Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 5. ثم تم طرح التحديث لجميع المستخدمين في شهر أغسطس بعد إطلاق Galaxy Watch 6.

يبدو أن الجدول الزمني سيبقى كما هو هذا العام. وقد نشر مستخدم تويتر @theordysm صورة لصفحة منتدى سامسونج للإصدار التجريبي من “One UI Watch 6”. الصفحة متناثرة في الوقت الحالي وبدون أي تفاصيل محددة، لكن وجودها والتوقيت الذي ظهرت فيه يشير إلى أن سامسونج تتبع نمطًا مشابهًا للعام الماضي.

كما انه من المحتمل أن يكون التحديث متاحًا على ساعة Galaxy Watch 7، حيث تم تسريب الطراز “Ultra” في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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