تكنولوجيا: ‏One UI 6.1.1 سوف يجلب الكثير من تحديثات الكاميرا إلى هاتف Galaxy S24 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تطلق سامسونج هاتفي Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Flip6 الجديدين في أوائل شهر يوليو في حدث في باريس، ومن المفترض أن يتم شحن هذه الأجهزة مع واجهة One UI 6.1.1.

وسيصل هذا الإصدار أيضًا إلى هواتف سامسونج الرائدة الأخرى، بما في ذلك مجموعة Galaxy S24 و S24 Ultra.

اليوم، يدعي تقرير جديد من أحد المسربين عبر Ice Universe أن هذا سيكون أكبر تحديث لجهاز S24 Ultra منذ إصداره.

ليس هذا فحسب، ولكن واجهة One UI 6.1.1 لهاتف S24 Ultra ستتضمن الكثير من تحديثات الكاميرا.

بالطبع لا يمكن للتحديثات تغيير الأجهزة، ولكن من المفترض ان تقوم بإصلاح المشكلات الموجودة.

ويقول Ice Universe أن سامسونج تختبر حاليًا هذا التحديث، ولكن سيتم اختباره “لفترة طويلة جدًا” قبل إصداره فعليًا.

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