تكنولوجيا: لو الجو حر .. كيف تحمى اللاب توب والموبايل من السخونة؟

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القاهرة - سامية سيد - في الآونة الأخيرة، ربما تكون قد شاهدت عدة تقارير عن حوادث اشتعال النيران في الهواتف المحمولة بعد ارتفاع درجة الحرارة أو مقاطع فيديو عن اشتعال النيران في مكيف الهواء وإحراق شقة بأكملها، حيث يصل الصيف إلى أعلى مستوياته على الإطلاق هذا العام، ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، لا يعاني البشر فقط، بل إن أجهزتنا الإلكترونية معرضة للخطر أيضًا.

في درجات الحرارة الشديدة، يمكن أن ترتفع درجة حرارة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون وحتى مكيفات الهواء، وفي الحالات الشديدة، تشتعل فيها النيران، ولكن لماذا ترتفع درجة حرارة الأجهزة، وما أسباب الحرائق؟

لماذا ترتفع درجة حرارة الأجهزة؟

تولد الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية ووحدات التكييف الحرارة كمنتج ثانوي لتشغيلها، وعندما تكون درجة الحرارة المحيطة مرتفعة، فإن آليات التبريد في هذه الأجهزة، مثل المراوح والمشتتات الحرارية، تكافح لتبديد الحرارة بشكل فعال، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارتها، مما قد يؤدي إلى إتلاف المكونات الداخلية والتسبب في نشوب حرائق.

وهذا هو نفس السبب الذي يجعل شركات الطيران تمنعك من حمل الأجهزة الإلكترونية وبنوك الطاقة في الأمتعة المسجلة وتطلب منك بدلاً من ذلك حملها في أمتعة المقصورة الخاصة بك، فإذا تم حفظها في الأمتعة، فقد تشتعل النيران في الأجهزة بسبب تغيرات الضغط أو درجة الحرارة، وفي حالة الحرارة الشديدة، يمكن أن تؤدي درجة حرارة الهواء المرتفعة إلى تسخين البطارية والمكونات الموجودة داخل الأجهزة واشتعال النيران فيها.

وبالمثل، إذا كنت تستخدم هاتفك الذكي أو الكمبيوتر المحمول في الداخل في فترة الظهيرة، فقد تلاحظ أنهما يصبحان ساخنين حتى عند عدم تشغيله. هذا بسبب البطارية الموجودة بداخلها.

فيما يلي بعض الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأجهزة:

- التهوية غير الكافية: تحتوي الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفاز على فتحات مصممة لإخراج الحرارة. إن سد هذه الفتحات بالأشياء أو وضع الأجهزة في أماكن ضيقة يمنع تدفق الهواء بشكل صحيح.

- الاستخدام المستمر: استخدام الأجهزة لفترات أطول دون انقطاع يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها، وينطبق هذا بشكل خاص على الأنشطة التي تتطلب قوة معالجة عالية، مثل الألعاب أو تحرير الفيديو.

- ارتفاع درجة الحرارة المحيطة: تؤدي درجات الحرارة الخارجية المرتفعة أيضًا إلى زيادة صعوبة تبريد الأجهزة، ويتفاقم هذا الأمر إذا تُرك الجهاز تحت ضوء الشمس المباشر أو في السيارة في يوم حار.

- الغبار: يمكن أن تؤثر المراوح المعطلة أو المعجون الحراري المتدهور أو تراكم الغبار في هاتفك الذكي أو مكيف الهواء أو الكمبيوتر المحمول والأجهزة الأخرى أيضًا على أنظمة التبريد الخاصة بها.

كيفية تبريد الأجهزة المحمومة

فكيف يمكنك منع ارتفاع درجة حرارة الأجهزة وتجنب الحرائق؟ فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها إذا بدأ جهازك في السخونة الزائدة:

إذا كنت تعتقد أن الجهاز يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، فتوقف عن استخدامه واتركه يستريح، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله من مصدر الطاقة، يؤدي هذا إلى إيقاف توليد المزيد من الحرارة ويسمح للمكونات الداخلية بالتبريد.

أغلق التطبيقات غير الضرورية وقلل سطوع الشاشة، بالنسبة للهواتف الذكية، يمكن أن يؤدي التبديل إلى وضع الطائرة إلى تقليل توليد الحرارة.

- ضع الجهاز في منطقة مظللة وباردة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، بالنسبة للأجهزة المحمولة، يمكن أن تساعد إزالة الحافظة أيضًا في تبديد الحرارة بشكل أسرع، يمكنك إبقاء الكمبيوتر المحمول الخاص بك مقلوبًا حتى تتمكن المروحة الموجودة بالأسفل من الحصول على الهواء.

- بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، يمكن أن توفر وسادة التبريد المزودة بمراوح مدمجة تدفقًا إضافيًا للهواء. يمكن أن تساعد المراوح الخارجية في توزيع الهواء حول الأجهزة الأكبر حجمًا مثل أجهزة التلفاز أو وحدات التحكم في الألعاب.

نصائح للسلامة إذا اشتعلت النيران في جهازك

إذا اشتعلت النيران في جهازك، فإليك بعض نصائح السلامة:

- إذا كان القيام بذلك آمنًا، فافصل الجهاز. بالنسبة للأجهزة الكبيرة، قم بإيقاف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي.

- إذا كان الحريق صغيرًا ويمكن التحكم فيه، استخدم طفاية حريق مخصصة للحرائق الكهربائية. لا تستخدم الماء، لأنه يمكن أن يوصل الكهرباء ويسبب المزيد من الضرر.

- إذا انتشر الحريق أو لم تتمكن من السيطرة عليه، قم بإخلاء المنطقة واتصل بخدمات الطوارئ على الفور.

- لا تحاول إعادة استخدام الجهاز بعد الحريق. من المحتمل أن يكون قد تعرض لأضرار بالغة وقد يشكل المزيد من المخاطر.