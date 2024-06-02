تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات Oppo F27 Pro قبل الإعلان المرتقب في 13 من يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هاتف Oppo F27 Pro قبل الإعلان المرتقب في 13 من شهر يونيو الجاري.

تعقد شركة Oppo مؤتمرها القادم لاحقاً هذا الشهر لكشف النقاب عن هواتف F27 Pro و F27 Pro Plus، ولقد أوضحت أحدث التسريبات المواصفات الرئيسية لهاتف Oppo F27 Pro، كما أكد ملصق إعلاني موعد الحدث المرتقب.

وتؤكد التسريبات على أن هذا الإصدار يأتي بميزة مقاومة الماء بمعايير IP69، وهي ميزة تقدم في Oppo F27 Pro Plus أيضاً، كما تعد هذه المعايير أعلى المعايير المقدمة في الإصدارات المميزة التي تدعم غالباً IP68.

أيضاً تكشف الصور التشويقية المصورة عن حلقة معدنية تحيط بالكاميرة الرئيسية، بينما يتميز الغطاء الخلفي بمزيج بين التصميم الجلدي والمعدني.

ويضم F27 Pro شاشة OLED بحجم 6.7 إنش، والتي تتميز بتصميم منحني، كما أشار مصدر التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بمعالج Dimensity 7050، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم Oppo هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يأتي مستشعر macro الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً من المقرر أن يضم هاتف Oppo F27 Pro كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، لذا نترقب الحدث الرسمي في 13 من يونيو لمزيد من التفاصيل.

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