شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتشتغل بالكهربا.. شركة يابانية تطلق ملعقة ذكية لتحسين المذاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة التكنولوجيا اليابانية Kirin Holdings مؤخرًا عن النسخة التجارية من ملعقتها المعززة للذوق، والتى أطلق عليها اسم Elecispoon، والتى تعمل على تحسين إدراك التذوق للملح، وبالتالى تحسين مذاق الطعام، حيث أعلنت الشركة عن الملعقة الذكية المصممة لتحسين صحة الأشخاص من خلال مساعدتهم على تقليل الملح من طعامهم.



الملعقة الذكية

يعد الاستخدام المفرط للملح مشكلة موثقة جيدا فى اليابان، وكذلك عدم رضا الناس عن الأطعمة قليلة الملح، لذا فإن منع المشكلات الصحية الخطيرة الناجمة عن تناول الملح ليس سهلا مثل مجرد حذفه من النظام الغذائى للناس، ولكن الشركة ابتكرت الملعقة لمساعدة الناس، وفقا لموقع oddity central.

وفقا لبيان صحفى صادر عن شركة Kirin، يحتوى طرف الملعقة على آلية يمكنها نقل شحنة كهربائية إلى الطعام الذى تلمسه وفى نفس الوقت توليد مجال كهربائى حول اللسان، يؤدى هذا المجال إلى تجمع أيونات الصوديوم الموجودة فى الطعام معا، مما يؤدى إلى شعور أقوى بالملوحة والنكهة.



الملعقة

نظرا لأننا جميعًا ندرك الملوحة بشكل مختلف، فإن Elecispoon لديه 4 إعدادات لشدة الكهرباء، ولكن بينما تقترح Kirin على المستخدمين البدء بالمستوى الأول، تدعى الشركة اليابانية أنه حتى الإعداد الأعلى ليس قويا بما يكفى لإحداث إحساس بالصدمة أو حتى بالوخز، ونظرا لأن الملعقة تعتمد على الكهرباء لتعمل سحرها، فإنها تتطلب مصدر طاقة - بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن بقوة 3 فولت مدمجة فى مقبضها.

يمكن أن تكون الملعقة بمثابة هبة من السماء لعشاق الطعام الذين لم يعد بإمكانهم استخدام كمية الملح التى يريدونها، لكن الشركة تشير إلى أنه لا يجب على الجميع استخدامها، بل يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات العصب الوجهى، أو الحساسية المعدنية، أو عدم القدرة على اكتشاف الألم أو درجة الحرارة عدم استخدامها، كما لا يُنصح باستخدام الملعقة الذكية للنساء الحوامل، والأشخاص الذين يخضعون لعلاجات الأسنان.

كانت مجموعة صغيرة مكونة من 200 ملعقة ذكية من Elecispoon متاحة للشراء على متجر Kirin عبر الإنترنت فى 20 مايو، لكن الشركة اليابانية أعلنت أنها ستكون متاحة أيضًا فى متاجر الأدوات المنزلية المختارة فى اليابان بدءًا من يونيو، ويبلغ سعر ها 19 ألف ين ما يعادل 128 دولارا.