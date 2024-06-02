شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مليونير ياباني يلغي رحلته إلى القمر على متن صاروخ SpaceX لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا رحلته إلى القمر على متن صاروخ صممته شركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك، ونشر الموقع الرسمي للمشروع، DearMoon، بيانًا، حيث أعلن مايزاوا، مؤسس شركة Zozotown للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، عن خطته لأول مرة في عام 2018 ووصفه بأنه "أول رحلة مدنية في العالم حول القمر على متن مركبة الفضاء SpaceX، Starship".

وضعت SpaceX و DearMoon خططًا للطيران بحلول نهاية عام 2023، وجاء في البيان: "مع ذلك، لسوء الحظ، أصبح الإطلاق في عام 2023 غير ممكن، وبدون جدول زمني واضح واضح على المدى القريب، اتخذ مايزاوا بقلب مثقل القرار الحتمي بإلغاء المشروع".

وردد مايزاوا هذا البيان بمنشور X، حيث كتب: "لا أستطيع التخطيط لمستقبلي في هذا الموقف، وأشعر بالسوء لجعل أفراد الطاقم ينتظرون لفترة أطول، ومن هنا كان القرار الصعب بالإلغاء في هذا الوقت".

وأضاف: "أعتذر لأولئك الذين كانوا متحمسين لحدوث هذا المشروع"، وكان مايزاوا قد أعلن عن الأشخاص الثمانية الذين سيسافرون على متن المركبة الفضائية في مقطع فيديو على موقع يوتيوب في ديسمبر 2022، وتضمنت قائمة الضيوف منسق الأغاني الأمريكي ستيف أوكي، ونجم البوب ​​الكوري توب، والممثل الهندي ديف جوشي.

وسبق للملياردير أن سافر إلى الفضاء في ديسمبر 2021 خلال رحلة استغرقت 12 يوما إلى محطة الفضاء الدولية، وأنفق ما يقدر بنحو 80 مليون دولار للركوب على متن صاروخ سويوز الروسي.