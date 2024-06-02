تكنولوجيا: ‏TP-Link تطلق جهاز توجيه للسفر جديد يمكن استخدامه كمودم USB 3G/4G أو نقطة اتصال متنقلة بسعر 59.99 دولارًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة TP-Link جهاز توجيه جديد للسفر، وهو TL-WR1502X، بسعر 59.99 دولارًا أمريكيًا. يتناسب جهاز التوجيه بحجم الجيب بسهولة مع راحة يدك وفقًا للصورة ويتميز بمجموعة متنوعة من الميزات التي تجعله مثاليًا للمسافرين.

يدعم TL-WR1502X شبكة Wi-Fi 6 مزدوجة النطاق بسرعة 1.5 جيجابت في الثانية، مع سرعات تصل إلى 1.2 جيجابت في الثانية على نطاق 5 جيجاهرتز و 300 ميجابت في الثانية على نطاق 2.4 جيجاهرتز.

كما انه يأتي مزودًا بمنفذي شبكة Gigabit وواجهة USB 2.0 لمزيد من التنوع. وبالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى البقاء على اتصال أثناء التنقل، يمكن أن يعمل TL-WR1502X كمودم USB 3G/4G، أو جهاز مشاركة شبكة USB، أو نقطة اتصال محمولة.

وهو يدعم العديد من الأوضاع الأخرى بما في ذلك نقطة الوصول وموسع النطاق ووضع العميل، مما يجعله جهازًا متعدد الاستخدامات حقًا لأي سيناريو سفر.

وتتضمن ميزات الأمان دعمًا لبروتوكولات OpenVPN و WireGuard، حتى تتمكن من الحفاظ على اتصالك آمنًا وخاصًا أثناء استخدام شبكة Wi-Fi العامة.

وبفضل حجمه الصغير وميزاته الشاملة وسعره المعقول، يبدو TP-Link TL-WR1502X خيارًا رائعًا للمسافرين الذين يحتاجون إلى البقاء على اتصال أثناء التنقل.

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