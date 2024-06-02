شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 نصائح للحفاظ على برودة هاتفك في فصل الصيف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يصبح هاتفك الذكي ساخنًا جدًا في كثير من الأحيان بحيث لا يمكنك التعامل معه؟، بدءًا من تجنب ممارسة الألعاب في الخارج وحتى إزالة غطاء الهاتف أثناء الشحن، إليك بعض النصائح المفيدة التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على برودة الهاتف.

مع وصول فصل الصيف قد لا يشعر الناس بالحرارة فحسب، بل أيضا بسخونة الهاتف الذكي في بعض الأحيان، كما قد يؤدي التعرض لفترة طويلة للحرارة إلى تدهور بطارية هاتفك، ويؤدي إلى اختناق أدائها، ويؤدي إلى تباطؤها أو تلعثمها، وإذا أصبحت درجة حرارة هاتفك الذكي مرتفعة للغاية، فإليك بعض النصائح والحيل لمساعدتك في إبقائه باردًا.

تجنب استخدام هاتفك تحت أشعة الشمس المباشرة

لا يمكن تجنب ذلك في بعض الأحيان، ولكن حاول تجنب استخدام هاتفك لفترات طويلة تحت ضوء الشمس المباشر، لأنه قد يسخن بسرعة، إذا كان عملك يتطلب منك استخدام هاتفك في الشمس، فقلل السطوع قليلاً أو استخدمه في الظل.

قم بإزالة غطاء الهاتف أثناء الشحن

يمكن لمعظم الهواتف الذكية الحديثة أن تشحن من 0 إلى 100 بالمئة في أقل من ساعة، وبعضها يحقق ذلك في بضع دقائق فقط، في حين أن الشحن السريع مناسب، فإنه يولد أيضًا الكثير من الحرارة، وإذا أصبح هاتفك ساخنًا أثناء الشحن، فحاول إزالة الغطاء الخلفي للمساعدة في تبديد الحرارة وخفض درجة الحرارة إلى مستويات يمكن التحكم فيها.

حاول ألا تلعب الألعاب في بيئة حارة

يمكن أن ترتفع درجة حرارة الهواتف الذكية بشكل كبير عند ممارسة ألعاب الفيديو لفترات طويلة، خاصة في الهواء الطلق أو في الغرف الساخنة، ولمنع ارتفاع درجة الحرارة وإطالة عمر هاتفك، يمكنك ممارسة الألعاب في الداخل أو في غرف مكيفة.

ضبط سطوع الشاشة

يمكن أن تصل الهواتف الجديدة إلى مستويات سطوع عالية بشكل لا يصدق، حيث توفر بعض الأجهزة الرئيسية سطوعًا يصل إلى 6000 شمعة في المتر المربع، ومع ذلك يمكن لهذا السطوع العالي أن يرفع درجة حرارة هاتفك بسرعة، بينما تقوم بعض الهواتف بضبط سطوع الشاشة تلقائيًا لمنع ارتفاع درجة الحرارة، إذا كان هاتفك لا يزال ساخنًا، فقم بتقليل سطوع الشاشة يدويًا لإبقائه باردًا.

تجنب استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)



يضع العديد من المستخدمين هواتفهم على لوحة القيادة في السيارة ويستخدمون تطبيقات مثل خرائط جوجل للتنقل، ومع ذلك مع تعرض الهواتف لأشعة الشمس المباشرة وتطبيقات الملاحة التي تستخدم أجهزة استشعار مثل Wi-Fi وBluetooth وGPS، يمكن أن ترتفع درجة حرارة هاتفك بشكل كبير، ولتجنب ذلك، ضع هاتفك بجوار فتحة مكيف الهواء أثناء القيادة أو احتفظ به في حقيبة أو جيب أثناء ركوب دراجتك.

احتفظ بهاتفك جانبًا لبضع دقائق

قد لا تكون هذه نصيحة تقنية، ولكن إذا كانت درجة حرارة جهازك مرتفعة للغاية إلى درجة التباطؤ والتلعثم، فإن مجرد وضعه جانبًا وعدم استخدامه لبضع دقائق يمكن أن يساعد في تبريده إلى درجة حرارة التشغيل العادية.

حاول استخدام الشاحن المعتمد لهاتفك

يمكن شحن معظم الهواتف الذكية، بما في ذلك أجهزة أندرويد وآيفون، بسهولة باستخدام شاحن واحد، ومع ذلك فإن استخدام شاحن مختلف عن ذلك الذي يأتي مع هاتفك قد يؤدي إلى ارتفاع حرارته، ولمنع ذلك حاول استخدام الشاحن المعتمد رسميًا لهاتفك عند الشحن.

تعطيل التطبيقات غير المستخدمة أو إيقاف تشغيل الإشعارات

قد ترتفع درجة حرارة هاتفك حتى عندما يكون في وضع الخمول بسبب قيام تطبيقات الخلفية بالبحث باستمرار عن التحديثات أو إرسال الإشعارات، إذا لم تكن بحاجة إلى تحديثات من التطبيقات غير المستخدمة، فحاول تعطيل الإشعارات الخاصة بها، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل العمليات الخلفية وخفض درجة حرارة الجهاز.

لا تترك هاتفك في السيارة

قد يكون ترك هاتفك في سيارة متوقفة مغلقة، مثل ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة بالداخل تحت أشعة الشمس المباشرة، نظرًا لأن الجزء الداخلي من السيارة يمكن أن يصبح ساخنًا جدًا بسرعة كبيرة، فسيتم تسخين الهاتف.

تجنب إبقاء هاتفك في جيبك

يعد الاحتفاظ بهاتفك في جيبك أمرًا مريحًا، ولكنه قد يؤدي إلى تشغيله بشكل أكثر دفئًا من الوضع المثالي بسبب الحد الأدنى من دوران الهواء ويتفاقم هذا التأثير في الأيام الحارة، لتجنب ارتفاع درجة الحرارة أخرج هاتفك من جيبك واحتفظ به في منطقة مفتوحة كلما أمكن ذلك.