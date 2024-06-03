شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS وiPhone 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في سبتمبر 2018 أعلنت شركة أبل رسميا هاتفها الذكي الجديد ايفون xs وهو الهاتف الذي يأتي بنفس تصميم الإصدار السابق ايفون X، ويتميز كل من ايفون Xs وايفون X بتصميم تشغل فيه الشاشة معظم الجهة الأمامية، هذا بالإضافة إلى دعم ميزة بصمة الوجه ودعم الشحن اللاسلكي وإليك مقارنة بين أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS و هاتف iPhone 6:

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هاتف iPhone XS

‎الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.

المعالج: معالج Apple A12 Bionic.

الذاكرة الداخلية:بمساحة 256GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x) .

البطارية: بقوة 2659 mAh.

الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: بقوة 7 ميجابكسل.



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هاتف iPhone 6

تاريخ الإعلان عنه: فى 9 سبتمبر 2014.

الأبعاد:يأتى بأبعاد تصل إلى 138.1×67×6.9 ملم.

الوزن: يزن 129 جراما.

نظام التشغيل: يعمل بـ iOS (8.x).

مساحة الشاشة: تصل لـ 4.7 بوصة.

دقة عرض الشاشة: بدقة 1334× 750 بيكسل.

نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCD

الكاميرا: تأتى 8 ميجا بيكسل+1.2 ميجا بيكسل أمامية.

الشرائح: شرائح Apple A8 .

الرامات: رامات 1 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.