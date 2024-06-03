شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS وiPhone 6 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في سبتمبر 2018 أعلنت شركة أبل رسميا هاتفها الذكي الجديد ايفون xs وهو الهاتف الذي يأتي بنفس تصميم الإصدار السابق ايفون X، ويتميز كل من ايفون Xs وايفون X بتصميم تشغل فيه الشاشة معظم الجهة الأمامية، هذا بالإضافة إلى دعم ميزة بصمة الوجه ودعم الشحن اللاسلكي وإليك مقارنة بين أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS و هاتف iPhone 6:
هاتف iPhone XS
الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة OLED.
دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.
المعالج: معالج Apple A12 Bionic.
الذاكرة الداخلية:بمساحة 256GB.
نظام التشغيل: iOS (14.x) .
البطارية: بقوة 2659 mAh.
الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: بقوة 7 ميجابكسل.
هاتف iPhone 6
تاريخ الإعلان عنه: فى 9 سبتمبر 2014.
الأبعاد:يأتى بأبعاد تصل إلى 138.1×67×6.9 ملم.
الوزن: يزن 129 جراما.
نظام التشغيل: يعمل بـ iOS (8.x).
مساحة الشاشة: تصل لـ 4.7 بوصة.
دقة عرض الشاشة: بدقة 1334× 750 بيكسل.
نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCD
الكاميرا: تأتى 8 ميجا بيكسل+1.2 ميجا بيكسل أمامية.
الشرائح: شرائح Apple A8 .
الرامات: رامات 1 جيجا بايت.
الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.
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