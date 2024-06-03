علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS وiPhone 6

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القاهرة - سامية سيد - في سبتمبر 2018 أعلنت شركة أبل رسميا هاتفها الذكي الجديد ايفون xs وهو الهاتف الذي يأتي بنفس تصميم الإصدار السابق ايفون X، ويتميز كل من ايفون Xs وايفون X بتصميم تشغل فيه الشاشة معظم الجهة الأمامية، هذا بالإضافة إلى دعم ميزة بصمة الوجه ودعم الشحن اللاسلكي وإليك  مقارنة بين أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS و هاتف iPhone 6:

هاتف iPhone XS

‎الشاشة: شاشة 5.8 بوصة. 

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.

المعالج: معالج Apple A12 Bionic. 

الذاكرة الداخلية:بمساحة 256GB. 

نظام التشغيل: iOS (14.x) . 

البطارية: بقوة 2659 mAh.

الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.

 الكاميرا الأمامية: بقوة 7 ميجابكسل.


هاتف iPhone 6

تاريخ الإعلان عنه: فى 9 سبتمبر 2014.
الأبعاد:يأتى بأبعاد تصل إلى 138.1×67×6.9 ملم.
الوزن: يزن 129 جراما.
نظام التشغيل: يعمل بـ iOS (8.x).
مساحة الشاشة: تصل لـ 4.7 بوصة.
دقة عرض الشاشة: بدقة 1334× 750 بيكسل.
نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCD
الكاميرا: تأتى 8 ميجا بيكسل+1.2 ميجا بيكسل أمامية.
الشرائح: شرائح Apple A8 .
الرامات: رامات 1 جيجا بايت.
الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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