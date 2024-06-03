تكنولوجيا: كاميرة Acer SpatialLabs eyes stereo تدعم إلتقاط اللحظات بتجربة مجسمة ثلاثية الأبعاد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Acer كاميرة SpatialLabs eyes stereo مؤخراً وهي أحدث إصدارات الشركة من سلسلة أجهزة SpatialLabs 3D، وتتميز الكاميرة بتصميم صغير الحجم لدعم المصوريين لإلتقاط صور مجسمة مذهلة، ومن ثم عرضها بتجربة غامرة ثلاثية الأبعاد على أجهزة SpatialLabs 3D.

صرح “Jerry Kao” المدير التنفيذي في شركة Acer ” أن كاميرة SpatialLabs eyes stereo تأتي لإكمال مجموعة منتجات Acer من أجهزة SpatialLabs ثلاثية الأبعاد، وتضيف الكاميرة حلول جديدة للمجموعة تبدأ من إلتقاط الصور ثلاثية الأبعاد وصولاً إلى عرض المحتوى والتفاعل أيضاً بعد إنشاء هذا المحتوى”.

كما أضاف Kao “أن الشركة تأمل أن تدعم المستخدمين بتجربة جديدة لإلتقاط اللحظات الهامة بشكل مجسم مذهل يبرز كافة التفاصيل التي تحيط المستخدم، أيضاً أكد على ترقب إيسر بحماس إبداعات المتسخدمين من محتوى مذهل.

تصميم عصري مبتكر لإلتقاط صور مذهلة في أي مكان وأي وقت

تتميز كاميرة Acer SpatialLabs Eyes Stereo بتصميم صغير الحجم وعصري بأدوات بديهية لإلتقاط الصور ومشاركتها في أي وقت وكل مكان، كما وتتميز كل كاميرة بدقة 8 ميجا بيكسل، وتأتي بمرآة سيلفي مدمجة، بينما يتميز التصميم الخارجي بمقاومة أعلى للتغييرات الجوية، وتعد أيضاً رفيق رائع لإلتقاط أمتع اللحظات في مغامرات المستخدمين في الهواء الطلق.

كما تقدم Acer الكاميرة بإعدادات بديهية لإلتقاط الصور من خلال محاذاة سريعة للعدسات التي خضعت لمعايرة دقيقة، أيضاً تتكامل التجربة مع نظام بصري متقدم وخوارزمية تدعم إلتقاط صور بعمق أكبر وتفاصيل أكثر دقة ثلاثية الأبعاد.

أيضاً لدعم المستخدمين بتجربة سريعة وسلسة لإلتقاط الصور تأتي SpatialLabs Eyes بإمكانيات تدعم التركيز التلقائي والتركيز باللمس، مع تحسين إضافي بإستخدام مثبت الصور الإلكتروني للقطات سلسة وثابتة.

كما يتوفر للمستخدمين من المصوريين المحترفين وضع يدوي إختياري يقدم مرونة أعلى في ضبط ومعايرة ISO، وضبط توازن اللون الأبيض، وأيضاً تحديد إعدادات سرعة الغالق لإخراج صور نهائية مذهلة.

من جانب أخر تتميز الكاميرة بتصميم خارجي مصقول بطبقة صلبة، بينما يتميز غطاء العدسات ومرفق مرآة السيلفي بتصميم مميز بطبقة من الألومنيوم لمظهر عصري للكاميرة.

وتجمع الكاميرة بين التصميم العصري الأنيق والمميزات المبتكرة لذا إستطاعت كاميرة Acer SpatialLabs Eyes Stereo أن تحظى بإشادة واسعة من محترفي وخبراء التصوير، كما حصدت جائزة ” 2024 Red Dot و iF”.

البث ومكالمات الفيديو ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي

لا تقتصر التجربة المذهلة لكاميرة SpatialLabs 3D على إلتقاط صور ثابتة 3D، حيث تتوسع التجربة في الكاميرة لمستوى جديد يتيح للمستخدمين بث الفيديو أو إجراء مكالمات الفيديو بعرض ثلاثي الأبعاد في الوقت الفعلي.

كما سيتاح للمستخدم بث مقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد على منصة اليوتيوب مباشرة أو منصات البث الأخرى بإستخدام مشغل Acer SpatialLabs Player 3.0 الجديد.

أيضاً ستقدم إيسر ويجت لدردشة الفيديو “SpatialLabs video call” في الربع الثالث، على أن تتيح هذه الآداة تفاعل بتجربة جذابة، وإجتماعات فيديو ثلاثية الأبعاد بأعلى جودة عرض في تطبيقات مثل Teams بدقة 1080 بيكسل، و Zoom بدقة 720 بيكسل، و Google Meet بدقة 1080 بيكسل، مع مميزات لتخصيص العمق أو إضافة طبقات أخرى لإضفاء تجربة أكثر واقعية.

وتتكامل التجربة الغامرة للمستخدم عند مشاهدة المحتوى على أي من أجهزة SpatialLabs من أجهزة الحاسب المحمول، أو الشاشات، أو نظارات الواقع الإفتراضي أو المعزز وأيضاً جهاز العرض 3D فإن كاميرة SpatialLabs Eyes تعمل على إثراء المحتوى ثلاثي الأبعاد بتجربة إستثنائية.

كما تقدم إيسر الكاميرة مع ميزة المعرض المتاحة للتثبيت، لدعم المستخدمين في متابعة وعرض اللقطات والمحتوى الذي إلتقط بالكاميرة وإعادة التجربة من جديد.

إيسر تقدم مجموعة جديدة من أدوات المطوريين تتوفر على أجهزة SpatialLabs Pro

أعلنت Acer أيضاً عن توسيع أدوات المطوريين لتقنية SpatialLabs في الإصدارات الجديدة من SpatialLabs Unreal 5.3، وUnity 2021.3 LTS، و2022.3 LTS plug-ins، والتي تتوفر الآن لكل المطوريين.

كما سيتوفر تطبيق SpatialLabs Model Viewer مع إصدار Pro جديد ليتوافق بشكل كامل مع سلسلة أجهزة SpatialLabs Pro، ومن المقرر أن يدعم SpatialLabs Model Viewer Pro إثراء المميزات الجديدة للإستخدام التجاري لإنشاء وإبتكار ملفات بنماذج ثلاثية الأبعاد للمنتجات لتجربة أكثر سلاسة في العروض التقديمية، كما ستتوفر أدوات لإبتكار شعارات متراكبة، وخلفيات لعروض تقديمية متكاملة في صالات العرض بإعدادات إحترافية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://spatiallabs.acer.com/developer.

حول إيسر

تم تأسيس شركة Acer في عام 1976، وتعد إيسر واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم، ولقد إستطاعت Acer أن تصل بمنتجاتها إلى 160 دولة في جميع إنحاء العالم، كما تحرص الشركة على تطوير منتجات تؤثر في أسلوب حياة المستخدمين المتغير لخلق نظام بيئي تتكامل فيه الأجهزة مع البرامج والخدمات مع بعضها البعض لفتح إمكانيات جديدة للمستخدمين من الأفراد أو الشركات.

وتلتزم شركة Acer وموظيفها البالغ عددهم 7500 موظف بالإستمرار في مهام البحث والتطوير إلى جانب التسويق وخدمات ما بعد البيع مع دفع الخدمات والحلول التي تهدف لكسر الحاجز بين المستخدمين والتكنولوجيا.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي: www.acer.com