تكنولوجيا: مراجعة لوحة مفاتيح Razer BlackWidow V4 X “النسخة العربية”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحظى سلسلة لوحات مفاتيح BlackWidow بشعبية كبيرة في الأسواق، وتضيف لوحة مفاتيح Razer BlackWidow V4 X تجربة جديدة للمستخدمين من اللاعبين، وفي السطور القادمة نسلط الضوء على هذا الإصدار لنكشف الجديد في هذا الإصدار من مميزات.

تقدم Razer هذا الإصدار من سلسلة لوحة مفاتيح BlackWidow بتجربة محسنة للمستخدمين، مع ضبط آداء لوحة المفاتيح لتجربة ألعاب أعلى كفاءة في التحديات الكبيرة من الألعاب.

وتعد Razer BlackWidow V4 X نسخة جديدة من إصدارات V4 وV4 Pro، على أن يتميز هذا الإصدار بأدوات تحكم إضافية في الوسائط تشمل مقبض ومسند للمعصم، مع مميزات التخصيص التي إشتهرت بها السلسلة.

أيضاً تأتي لوحة المفاتيح بعدد 6 من مفاتيح macro المخصصة، مع مفاتيح متعددة الوظائف، والجيل الثالث من مفاتيح Razer الجديدة، كما تعد BlackWidow V4 X أول لوحة مفاتيح تدعم اللغة العربية من الشركة، وواحدة من أفضل لوحات المفاتيح في تجربة الكتابة وملف الصوتيات.

التصميم والمميزات

تتميز لوحة Razer BlackWidow V4 X بتصميم كبير مع إضاءة RGB، وتقدم اللوحة مفاتيح بحجم كامل بنسبة 100%، لذا ستشغل لوحة المفاتيح مساحة كبيرة على سطح المكتب بالتأكيد، كما تضيف أزرار macro الستة تجربة أفضل للتخصيص لدعم المستخدم عند الحاجة.

وتأتي أغطية المفاتيح إلى أعلى مفاتيح مميزة بتصميم من سبائك الألومنيوم 5052، ويمكن للمستخدم أن يحقق إستفادة من تجربة إضاءة RGB المتنوعة التي تتضمن ألوان، كما تتميز لوحة مفاتيح BlackWidow V4 X بدعم كتم الصوتيات.

ورغم أن هذا الإصدار من لوحات المفاتيح لا يأتي بالتصميم الأمثل، إلا أن Razer تهدف إلى التركيز على خلق توازن بين التصميم والوظائف، وتهدف لوحة المفاتيح بشكل رئيسي لدعم المستخدمين في الألعاب.

وتأتي لوحة مفاتيح Razer BlackWidow V4 X دون عناصر التحكم في الوسائط على عكس V4 Pro، لذا تم نقل هذه الوظائف إلى مفاتيح أخرى، حيث تدعم مفاتيح Ins وDelete وPage Up وHome مع مفتاح Fn تشغيل وإيقاف الوسائط بشكل مؤقت أو كتم الصوتيات.

كما تضم لوحة المفاتيح إسطوانة تعمل بخاصية اللمس والتي تدعم التهيئة والتخصيص عبر برنامج Razer Synapse، حيث يمكن ضبط مهام الإسطوانة للتحكم في مهام تشغيل/إيقاف الوسائط مؤقتًا، وضبط سطوع الشاشة، أو تخطي المسارات من بين مميزات أخرى.

أيضاً تقدم مفاتيح macro الستة نفس مهام التخصيص المذكورة سابقاً إلى جانب ضبط إعدادات تشغيل البرامج، وتعيين إختصارات نظام Windows، مع دعم ضبط أوضاع الإضاءة الخلفية، وضبط نمط وحدات macro.

وتؤكد التجربة العملية على كفاءة لوحة المفاتيح في تنفيذ المهام المختلفة بسلاسة، وتشغيل التطبيقات بآداء سريع مثل “Premiere Pro” مع إختصارات في التطبيق.

من جانب أخر سيحتاج المستخدمين الذين إعتادوا إستخدام لوحة المفاتيح التقليدية لبعض الوقت لإستخدام لوحة Razer BlackWidow V4 X بسلاسة، حيث يؤدي التغيير الجديد في تصميم لوحة المفاتيح بتجربة تحتاج لبعض الوقت لدعم المستخدمين من اللاعبين، وتقدم الشركة لوحة المفاتيح بمساحة واسعة للكتابة، مع الجيل الثالث من مفاتيح Clicky.

وتأتي الأغطية في هذا الإصدار بأحرف مميزة باللغة العربية، وهي ميزة تقدم للمرة الأولى في هذه السلسلة، كما سيتاح للمستخدم الحصول على دعم أرقام وحروف أبجدية والتي تستخدم في الحياة اليومية.

أيضاً من المقرر أن تكون الأولوية للغة الإنجليزية عند ضبط الإضاءة الخلفية، وهي مشكلة قد تواجه اللاعبين عند إستخدام لوحة المفاتيح في الظلام.

وتستخدم Razer أغطية doubleshot ABS التي إستخدمت من الشركة في الماضي، وتحتاج هذه الفئة من الأغطية البلاستيكية إلى تشحيم بشكل مستمر.

وتأتي لوحة Razer BlackWidow V4 X بشكل عام بتصميم قوي، كما تتميز حواف المفاتيح بتصميم سميك، مع سطح أملس بنقوش تدعم المستخدم بتجربة أفضل حتى مع تعرق اليدين.

كما تتميز لوحة المفاتيح بكابل USB متصل وغير قابل للإزالة، ويتميز الكابل بتصميم مضفر متين، إلا أن تعرض الكابل للتلف سيؤدي إلى إتلاف لوحة المفاتيح بشكل كامل، لذا كان الإختيار الأفضل في دعم اللوحة بكابل قابل للفصل.

إختبار الصوت والثبات للمفاتيح

تأتي لوحة Razer BlackWidow V4 X بالجيل الثالث من مفاتيح Clicky المميزة باللون الأخضر، كما تضم اللوحة مفتاح Razer Yellow مع مفتاح خطي يدعم كتم الصوتيات، ويأتي كلا المفتاحين بتصميم شفاف مع غطاء سفلي لتوزيع الإضاءة بشكل أفضل.

من جانب أخر لا تدعم اللوحة تبديل المفاتيح بشكل سريع، لذا لن يتاح للمستخدم إستبدال المفاتيح بإصدارات الطرف الثالث، كما تأتي مفاتيح Green Clicky بآداء صاخب لدعم التجربة المتوقعة من مستخدمي لوحات المفاتيح المخصصة للألعاب، إلا أنها تقدم آداء رائع وسلس للغاية وتؤكد Razer على قدرة وآداء لوحة المفاتيح BlackWidow V4 X، كما أنها تتميز بتصميم وآداء ثابت.