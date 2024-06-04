شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تعلن نجاحها فى جمع عينات من الجانب الخفى للقمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة الفضاء الصينية، اليوم الثلاثاء، تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ الاستكشاف البشري للقمر، بعد نجاح مركبة صعدت للمسبار "تشانج ايه-6" وأقلعت من سطح القمر صباح اليوم، في جمع عينات من الجانب الخفي البعيد من القمر (نصف القمر الذي لا يمكن رؤيته من الأرض).

وأضافت، وفقا لوكالة الأنباء الصينية " شينخوا" ، أنه تم إطلاق المسبار القمري "تشانغ آه-6"، الذي يضم مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة صعود ومركبة عودة مثل سلفه "تشانغ آه-5"، في 3 مايو الماضي، مشيرة إلى أن مجموعة مركبتي الهبوط والصعود هبطت في منطقة الهبوط المحددة في حوض القطب الجنوبي - أيتكين في 2 يونيو الجاري.

وأوضحت الهيئة أن المركبة الفضائية أكملت عملها الذكي والسريع لأخذ العينات، وتم تخزين العينات في وعاء داخل مركبة الصعود للمسبار كما هو مخطط، فيما أجرى الباحثون محاكاة لأخذ العينات في مختبر أرضي، بناء على بيانات الرصد التي أرسلها القمر الاصطناعي التتبعي "تشيويه تشياو-2"، ما وفر دعما مهما لصنع القرار والعمليات في كل حلقة.