شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة X تسمح رسميا ببث المحتوى الإباحى وتشترط 18+ للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمح تطبيق X التابع لـ Elon Musk رسميًا الآن بالمحتوى الإباحي على منصته، لكنه يقول إنه سيحظر مشاهدة المنشورات للبالغين والعنيفة من قبل المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا أو الذين لا يختارون مشاهدتها، وفقاً لصحيفة theguardian.

وتأتي القواعد الجديدة لشبكة التواصل الاجتماعي، التي تم الإعلان عنها أمس الاثنين، بعد ضغوط من الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم لحماية الأطفال بشكل أفضل من المحتوى غير اللائق.

أعلنت الشركة عن سياسات جديدة تضفي الطابع الرسمي على ما يمكن مشاهدته على المنصة.

جاءت هذه التغييرات مع تزايد الضغوط التنظيمية على المنصات في جميع أنحاء العالم لمنع الأطفال من الوصول إلى المحتوى غير المناسب على وسائل التواصل الاجتماعي.

تاريخيًا، لم تمنع X، تويتر سابقًا، الأشخاص من نشر محتوى للبالغين على المنصة، لقد طلب X الآن من المستخدمين الذين ينشرون محتوى للبالغين، بما في ذلك العري والأفعال الجنسية الضمنية أو الصريحة، ضبط إعدادات الوسائط، بحيث يتم وضع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم خلف تحذير المحتوى قبل أن يتم عرضها، ولن يتمكن المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا أو أولئك الذين لم يضعوا تاريخ ميلاد في ملفهم الشخصي من مشاهدة هذا المحتوى.

أشار X إلى أنه سيكتشف ما ينشره المستخدمون، مشيرًا إلى أنه إذا لم يضع المستخدمون علامة على المنشورات الإباحية بشكل مناسب، فسنقوم بتعديل إعدادات حسابك نيابةً عنك.

وقد تم وضع قواعد مماثلة للمحتوى العنيف، بما في ذلك الخطاب العنيف أو الوسائط العنيفة، بما في ذلك المحتوى الذي يهدد أو يحرض أو يمجد أو يعبر عن الرغبة في العنف أو الأذى.

أبلغ المراهقون عن رؤية مواد إباحية على X أكثر من تلك الموجودة على مواقع البالغين، وجدت الأبحاث التي أجراها مفوض الأطفال في المملكة المتحدة في يناير 2023 أن 41% من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا أفادوا بمشاهدة مواد إباحية على X، مقابل 37% للمواقع المخصصة للبالغين.

في الأسبوع الماضي، زعمت جولي إنمان جرانت، منظم السلامة عبر الإنترنت في أستراليا، أن لدى أبل و جوجل دوافع مالية للاحتفاظ بكل من X و Reddit في متاجر التطبيقات الخاصة بهما على الرغم من استضافة محتوى للبالغين - وهو ما زعمت أنه ينتهك سياسات متجر التطبيقات.

وقالت: "هناك عائق كبير الآن أمام متاجر التطبيقات لاتباع سياساتها الخاصة".