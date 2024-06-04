شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل يصيب ChatGPT ويعيق الوصول لأداة الذكاء الاصطناعى على الويب والتطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض ChatGPT لانقطاع كبير هذا الصباح، حيث لم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى التطبيق أو موقع الويب، الذى يعد أحد أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر شعبية على الويب مع حوالي 13 مليون مستخدم يوميًا.

وفقًا لـ DownDetector، تأثر مئات الأشخاص على مستوى العالم منذ الساعة عشرة صباحًا بتوقيت مصر، وقد اعترفت شركة OpenAI، الشركة التي تقف وراء ChatGPT، بالانقطاع ببيان قائلة: "نحن نحقق حاليًا في هذه المشكلة".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لجأ الأشخاص إلى X لمشاركة إحباطهم بسبب تفكيرهم فى غياب أداة الذكاء الاصطناعي.

يحصل Down Detector على تحديثات حالة الشبكة من مصادر مختلفة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والتقارير المقدمة إلى موقعه على الإنترنت، حيث قال 79% من المتضررين إنهم واجهوا مشاكل مع ChatGPT بشكل عام، وفي الوقت نفسه، كان آخرون أكثر تحديدًا، حيث قال 15% إنهم واجهوا مشكلة في التطبيق، و6% لم يتمكنوا من استخدام الموقع.

قال أحد المستخدمين: "لقد توقف تطبيق ChatGPT، وهو يدمر صباحي تمامًا، أنا حقا بحاجة إلى التوقف عن الاعتماد على هذا الشيء كثيرا".

وفي صفحة حالة ChatGPT الرسمية لشركة OpenAI، قالت الشركة: "ChatGPT غير متاح لبعض المستخدمين".

جدير بالذكر أنه بفضل قدرته على تقديم إجابات شبيهة بإجابات الإنسان على مجموعة واسعة من الأسئلة، أثبت ChatGPT نجاحًا هائلاً منذ إصداره في نوفمبر 2022.