تكنولوجيا: ‏Gigabyte تقدم جهاز يعمل بـ AMD Ryzen Threadripper 7975X بقيمة 35000 دولار لتدريب الذكاء الاصطناعي #Computex2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في حين أن معظم نماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT و DALL-E و Gemini و Llama و Copilot وما إلى ذلك تعتمد بشكل كبير على السحابة نظرًا لمتطلبات الحوسبة الثقيلة للغاية، فمن الممكن تشغيل استدلال الذكاء الاصطناعي على الأنظمة.

يصبح هذا مهمًا بشكل خاص إذا كنت تريد تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على البيانات الحساسة وعنوان IP مع الاحتفاظ بها محليًا.

من الممكن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي واستنتاجها على الحافة، لكن الأجهزة الاستهلاكية تشكل قيدًا كبيرًا في تشغيل النماذج الكبيرة ومعالجة المزيد من الرموز المميزة لكل واط بكفاءة.

ولذلك، تريد شركة Gigabyte تغيير ذلك ومساعدتك على “تدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بك على مكتبك” من خلال تشكيلة AI TOP الجديدة.

تقول Gigabyte إن أجهزة الحواسب الشخصية AI TOP الخاصة بها مبنية على ثلاثة هياكل: AI TOP Utility، و AI TOP Hardware، و AI TOP Tutor. والهدف هو السماح بالتوسيع من 8/30 مليار معلم إلى 70/236 مليار مع القدرة على تشغيل النظام من مقبس حائط مشترك.

تسمح أداة AI TOP Utility بمراقبة معلمات النظام المختلفة مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU) وللذاكرة العشوائية (RAM) ومحرك أقراص SSD (SSD) مع تقديم واجهة أمامية لواجهة المستخدم الرسومية (GUI) بدون تعليمات برمجية لمهام التدريب على الذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد الأجهزة، تأتي أجهزة الحواسب التي تعمل بتقنية AI TOP مزودة بأجهزة موحدة ومختبرة بالكامل بدءًا من اللوحة الرئيسية وحتى وحدة PSU.

وقد تم تصميم المكونات لتكون قابلة للترقية حسب الحاجة واستخدامها في بيئة منزلية أو مكتبية نموذجية.

ولهذا السبب، تقدم الشركة لوحتين رئيسيتين مصممتين لاستخدام الذكاء الاصطناعي:

TRX50 Aero D (بسعر 559 دولارًا أمريكيًا على امازون) AI TOP مع شبكة LAN مزدوجة 10 جيجابت، وما يصل إلى 2 تيرابايت DDR5، وفتحات 4x PCIe Gen 5 x16، و 4x NVMe SSD للاستخدام مع وحدات المعالجة المركزية AMD Threadripper 7000 Series Storm Peak HEDT.

W790 AI TOP مع 2x Thunderbolt 4، وما يصل إلى 2 تيرابايت DDR5، وفتحات 5x PCIe Gen 5 x16، و 6x NVMe SSDs للاستخدام مع وحدات المعالجة المركزية Intel Xeon-W2400 وW3400 Sapphire Rapids HEDT.

بالنسبة لوحدات معالجة الرسومات، يمكن لأجهزة Gigabyte AI TOP الاستفادة من Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super AI TOP 16G، ويمكن دمج أربعة منها للحصول على إجمالي 64 جيجابايت من VRAM للتدريب على الذكاء الاصطناعي.

يمكنك أيضًا اختيار AMD Radeon Pro W7900 DS AI TOP 48G الجديد أو W700 AI TOP 32G وتوسيع نطاقها بما يصل إلى أربع بطاقات لذاكرة VRAM هائلة تبلغ سعتها 192 جيجابايت.

تقدم Gigabyte أيضًا محرك AI TOP 100E NVMe SSD مع Phison’s aiDAPTIVCache المصمم لتشغيل طراز Phison aiDAPTIV+.

تم تصنيف SSD هذا ليقدم ما يصل إلى 7,200/6,500 ميجابايت/ثانية من سرعات القراءة/الكتابة المتسلسلة و 150x TBW.

كما تأتي أجهزة الحواسب AI TOP مزودة بوحدة PSU UD1600PM PG5 80+ Platinum التي توفر طاقة كافية لتشغيل أربع وحدات معالجة رسوميات وتم تصنيفها لتدوم ضعف مدة وحدات PSU التقليدية.

تبدأ أسعار أجهزة الحواسب هذه من 6,499 دولارًا أمريكيًا لـ 8 مليار معلم، و 11,999 دولارًا أمريكيًا لـ 13 مليارًا، و 16,499 دولارًا أمريكيًا لـ 30 مليارًا، وتصل إلى 35,999 دولارًا أمريكيًا لـ 70 مليار معلم مع حجم نموذج أقصى يصل إلى 236 مليار.

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