شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة روسية تنجح فى اختبار اتصال الليزر بين الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "بيورو – 1440" الروسية عن نجاح الاختبارات الأولية لاتصال الليزر بين الأقمار الصناعية.

وقالت الشركة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم اليوم الثلاثاء، "أنجزنا في 30 مايو الماضي دورة أولى من اختبارات أجهزة الاتصال بين الأقمار الصناعية من تصنيعنا، وتم إرسال ما يزيد على 200 جيجابايت بسرعة 10 جيجابايت في الثانية بين الجهازين الفضائيين اللذين تفصلهما مسافة 30 كيلومترا".

يذكر أن شركة "بيورو – 1440" الروسية تخطط لاحقا لاختبار اتصال الليزر بين القمرين الصناعيين اللذين يبعدان عن بعضهما مسافة عشرات الكيلومترات.