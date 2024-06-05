شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد روسى يقضى 1000 يوم فى الفضاء لأول مرة فى تاريخ البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة الفضاء الروسية، روسكوسموس، أن أوليج كونونينكو، قائد مجموعة رواد الفضاء التابعة لـ وكالة الفضاء الروسية والمراسل الخاص لوكالة "تاس" في محطة الفضاء الدولية، أول شخص في تاريخ البشرية قضى في المجموع 1000 يوم في الفضاء.

وقالت وكالة الفضاء الروسية في بيانها اليوم الأربعاء :"اليوم في تمام الساعة 00:00:20 بتوقيت موسكو، سجل رائد الفضاء التابع لمؤسسة "روسكوسموس" الحكومية، أوليغ كونونينكو، الذي يعمل في محطة الفضاء الدولية، لأول مرة في العالم 1000 يوم كإجمالي لفترات الرحلات الفضائية"، وفقا لما نشره موقع العربية.



رائد الفضاء الروسى

كونونينكو حالياً يقضى الرحلة الفضائية الخامسة في حياته المهنية، وفي يونيو سيحتفل رائد الفضاء الروسي، بعيد ميلاده الستين في الفضاء، وفي نهاية هذه الرحلة، التي تستغرق عاماً، سيكون إجمالي مدة رحلاته الفضائية 1110 أيام.

ومن جهة أخرى قال المبعوث الأمريكي إلى الهند، إريك جارسيتي، إن وكالة ناسا ستوفر قريبًا تدريبًا متقدمًا لرواد الفضاء الهنود لإرسال مهمة مشتركة إلى محطة الفضاء الدولية هذا العام أو بعد ذلك بوقت قصير.

ووفقًا لما ذكره موقع " gadgets360"، أدلى جارسيتي بهذه التصريحات أثناء حديثه في "مؤتمر الفضاء التجاري الأمريكي الهندي، "إطلاق الفرص أمام شركات الفضاء الأمريكية والهندية الناشئة"، الذي استضافه مجلس الأعمال الأمريكي الهندي (USIBC) والخدمة التجارية الأمريكية (USCS) في بنجالورو.

وقال جارسيتي: "ستوفر ناسا قريبًا تدريبًا متقدمًا لرواد الفضاء الهنود، بهدف بذل جهد مشترك لمحطة الفضاء الدولية، كما نأمل، هذا العام أو بعد ذلك بوقت قصير، وهو ما كان أحد وعود زيارة قادتنا معًا".

وتابع جارسيتي، وفقًا لبيان صحفي صادر عن USIBC: "قريبًا سنطلق القمر الصناعي NISAR من مركز ساتيش داوان الفضائي التابع لـ ISRO لمراقبة جميع الموارد، بما في ذلك النظم البيئية وسطح الأرض والمخاطر الطبيعية وارتفاع مستوى سطح البحر والغلاف الجليدي".

وتعد NISAR هي مهمة مشتركة لرصد الأرض بين وكالة ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، وتضع اتفاقيات أرتميس إطارًا لاستكشاف الدول المتعاونة بشكل آمن للقمر وما بعده.

شهد الحدث الذي استمر لمدة يوم كامل في بنجالورو مشاركة كبار المسؤولين من كل من الحكومتين الأمريكية والهندية، بما في ذلك جارسيتي، ورئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، الدكتور إس سوماناث، وممثلين عن الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، والوكالة الوطنية الهندية للملاحة الجوية والفضاء، وإدارة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، وحكومة الهند، بالإضافة إلى قادة بارزين من صناعة الفضاء التجارية، وأصحاب المصلحة في الصناعة، وأصحاب رؤوس الأموال، ومحللي السوق.