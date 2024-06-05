شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق الحسابات التابعة لـ CNN وباريس هيلتون على تيك توك من خلال ثغرة أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثغرة جديدة تشق طريقها عبر تيك توك وقد أدت بالفعل إلى اختراق الحسابات الرسمية لباريس هيلتون وسي إن إن وآخرين، وفقًا لما أوردته مجلة فوربس، و يتم نشره عبر الرسائل المباشرة ولا يتطلب التنزيل أو الضغط أو أي شكل من أشكال الاستجابة، إلا أنه يتم مع فتح الدردشة، و من غير الواضح حاليًا عدد الحسابات التي تأثرت.

وقال مصدر داخل TikTok لـ Forbes إن هذه الحسابات المتأثرة "لا يبدو أنها تنشر محتوى".

وأصدرت TikTok بيانًا لموقع The Verge، قالت فيه إنها "على علم بالاستغلال المحتمل الذي يستهدف عددًا من حسابات العلامات التجارية والمشاهير، ويعمل عملاق وسائل التواصل الاجتماعي "مباشرة مع أصحاب الحسابات المتضررة لاستعادة الوصول".

وذكرت Semafor مؤخرًا أن حساب TikTok التابع لشبكة CNN قد تم اختراقه، مما أجبر الشبكة على تعطيل الحساب، ومن غير الواضح ما إذا كان هذا هو نفس الاختراق الذي استمر في إصابة حسابات كبيرة أخرى، وقالت المؤسسة الإخبارية إنها "تعمل مع TikTok على الواجهة الخلفية لاتخاذ إجراءات أمنية إضافية".

وقال موظفو CNN لـ Semafor إن الكيان الإخباري "أصبح متساهلاً" فيما يتعلق بممارسات السلامة الرقمية، حيث أشار أحد الموظفين إلى أن العشرات من الزملاء تمكنوا من الوصول إلى حساب TikTok الرسمي.

ومع ذلك، أشار مصدر آخر في الشبكة إلى أن الاختراق لم يكن نتيجة حصول شخص ما على حق الوصول من شبكة CNN، و هذا كل ما نعرفه في الوقت الحالي وسنقوم بتحديث هذا المنشور عندما يأتي المزيد من الأخبار.

بالطبع، هذا ليس أول اختراق كبير لـ TikTok، وبالعودة إلى عام 2023، أقرت الشركة بأن حوالي 700000 حساب في تركيا قد تعرض للاختراق بسبب قنوات الرسائل النصية القصيرة غير الآمنة المرتبطة بالمصادقة الثنائية.

واكتشف الباحثون في مايكروسوفت ثغرة أمنية في عام 2022 سمحت للمتسللين بتجاوز الحسابات بضغطه واحدة فقط، وفي وقت لاحق من العام نفسه، زُعم أن خرقًا أمنيًا مزعومًا أثر على أكثر من مليار مستخدم.