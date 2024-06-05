تكنولوجيا: سامسونج تؤكد تاريخ إطلاق Galaxy Ring في نفس الوقت الذي ترفع فيه دعوى قضائية ضد Oura بشأن براءات اختراع التكنولوجيا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رفعت شركة سامسونج دعوى قضائية ضد شركة Oura في الولايات المتحدة قبل إطلاق جهاز Galaxy Ring.

وفي شكوى مقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا، طلبت سامسونج إصدار حكم تفسيري بأن خاتمها الذكي لا ينتهك خمسًا من براءات الاختراع الخاصة بـ Oura.

يبدو أن الشركة تتخذ هذا الإجراء في محاولة لضمان سير المبيعات الأولية للجهاز الجديد القابل للارتداء بسلاسة.

تقول سامسونج إنها قدمت الطلب استنادًا إلى نمط Oura المتمثل في التأكيد العشوائي على انتهاك براءات الاختراع ضد أي وجميع المنافسين، في إشارة إلى النزاعات القانونية الأخيرة الأخرى مع الشركات المصنعة مثل Ultrahuman و Circular. ويستمر القول بأن الميزات “مشتركة في جميع الحلقات الذكية تقريبًا“.

تغطي براءات الاختراع الخمس استخدام أجهزة الاستشعار والإلكترونيات والبطاريات المختلفة وطريقة حساب درجة الاستعداد.

تستخدم هذه النتيجة، التي تظهر في نماذج مثل Oura Ring Gen3 Horizon، مقاييس مثل معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم وتشير إلى ما إذا كنت بحاجة إلى يوم أكثر راحة أو لديك طاقة كافية ليوم أكثر نشاطًا.

من المتوقع أن يحتوي Galaxy Ring على ميزة Energy Score مماثلة إلى جانب أدوات تتبع معدل ضربات القلب والنوم. وستكون الحلقة متاحة بأحجام من 5 إلى 13، مع استخدام أكبر اثنتين لبطارية تبلغ سعتها 22.5 مللي أمبير.

وأكدت سامسونج في ملفها أنها ستبدأ الإنتاج الضخم لـ Galaxy Ring في منتصف يونيو وتخطط لإطلاق الجهاز الذكي الذي يمكن ارتداؤه في الولايات المتحدة في شهر أغسطس أو حوالي ذلك.

كما نشر المسرب نشر Yogesh Brar على موقع X في شهر مايو مقترحًا أن الخاتم سيتم بيعه بالتجزئة بسعر 35000 روبية في الهند وما بين 300 و 350 دولارًا في الولايات المتحدة.

ويبقى أن نرى نتائج الإجراء الوقائي الذي اتخذته سامسونج ضد Oura وتأثيره على الدعاوى القضائية الأخرى.

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