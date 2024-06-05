شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أستراليا تتخلى عن مواجهة قانونية ضد منصة "اكس" لإزالة مقاطع فيديو عنيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الأربعاء التخلي عن إجراءاتها القانونية ضد موقع "اكس" الإلكتروني المعروف سابقا بتويتر؛ لإجباره على إزالة مقاطع فيديو يظهر هجوما بسكين في إحدى الكنائس في سيدني.

وقالت جولي إنمان جرانت، رئيسة منظمة "اي سيفتي" لتنظيم الأمن عبر الإنترنت، في بيان أوردته قناة "فرانس تي في انفو" الإخبارية، "لقد قررت إنهاء الإجراءات التي بدأت في المحكمة الفيدرالية ضد شركة اكس ".

وكانت هذه المنظمة قد أمرت شبكة التواصل الاجتماعي التابعة لإيلون ماسك بإزالة نحو 65 مقطعا (فيديو وصوت) في أستراليا وبقية العالم تظهر كاهنا يتعرض للطعن عدة مرات خلال خطبة تم بثها على الهواء مباشرة في منتصف أبريل، وقد رفض "اكس" حق الهيئة في الأمر بالإزالة العالمية، بحجة أن حظر المستخدمين جغرافيا في أستراليا كان كافيا.