تكنولوجيا: رسميًا تأكيد الإصدار المحدود من هاتف Honor Magic V Flip الذي صممه Jimmy Choo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في 13 يونيو، ستستضيف شركة Honor حدث إطلاق في الصين لتقديم هاتف Honor Magic V Flip، وهو أول هاتف بشاشة قابلة للطي بتصميم قابل للطي.

واليوم، أكدت العلامة التجارية أنها ستعلن أيضًا عن إصدار محدود من Honor Magic V Flip، والذي تم تصميمه بواسطة أيقونة الموضة العالمية Jimmy Choo.

تعرض الصورة التشويقية للإصدار المحدود نظام ألوان حالم يشبه الكريستال. والإصدار المحدود من Honor Magic V Flip، الذي سيتم عرضه في Honor Mall، سيحتوي على 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 1 تيرابايت من التخزين.

يختلف هذا الإصدار الخاص عن Magic V Flip القياسي، ويتميز بتصميم مميز مصمم خصيصًا للمستخدمين الإناث.

وكما أكدت العلامة التجارية سابقًا، سيكون الطراز القياسي متاحًا في ثلاثة خيارات: 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و12 جيجابايت + 1 تيرابايت.

وكما هو متوقع بالنسبة لهاتف ذو إصدار محدود، من المتوقع أن يتجاوز السعر سعر الإصدار العادي.

وبالنسبة لأولئك الذين قد لا يكونون على دراية، فإن Jimmy Choo هي علامة تجارية بريطانية فاخرة مشهورة بأحذيتها وإكسسواراتها الاستثنائية. وينصب تركيزها الأساسي على الأحذية النسائية، التي تضم مجموعة متنوعة من الأحذية ذات الكعب العالي المتطورة إلى الصنادل الأنيقة، جميعها مصنوعة بدقة مع اهتمام لا مثيل له بالتفاصيل وحرفية لا تشوبها شائبة.

بالإضافة إلى الأحذية، تقدم العلامة التجارية أيضًا مجموعة من المنتجات بما في ذلك حقائب اليد والسلع الجلدية الصغيرة والنظارات الشمسية والعطور، مما يعزز مكانتها كرمز للأناقة.

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