تكنولوجيا: طرح تطبيق Gemini لنظامي أندرويد و iOS في المملكة المتحدة وأوروبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد التوسع الأخير في البلاد/اللغة في نهاية شهر أبريل، أصبح تطبيق Google Gemini لنظامي أندرويد و iOS متاحًا الآن في المملكة المتحدة وأوروبا.

بدأت جوجل اليوم في جلب تطبيق Gemini للجوال إلى المزيد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة.

وعلى نظام أندرويد، يمكنك تنزيل التطبيق/الاختصار من متجر Play، أو الاشتراك عبر البطاقة التي تظهر عند تنشيط Google Assistant.

لقد تم التوسع في المزيد من المواقع منذ إطلاقه في الولايات المتحدة في فبراير. وفي مؤتمر I/O 2024، قالت جوجل إنها ستقدم ملحقات Gemini للتقويم، والاحتفاظ، والمهام، والأدوات المساعدة (مثل تطبيق الساعة على أندرويد) في الأشهر المقبلة.

يأتي هذا بعد إطلاق تكامل YouTube Music. وفي الشهر الماضي، قامت جوجل أيضًا بمعاينة Gemini Live وغيرها من الميزات التي ستتوفر قريبًا على أندرويد.

وفي الوقت نفسه، على نظام iOS، سيتم طرح Gemini في تطبيق جوجل كعلامة تبويب جديدة “خلال الأسبوعين المقبلين“.

يدعم Gemini الآن اللغات التالية: العربية والصينية والدانماركية والهولندية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإندونيسية واليابانية والكورية والنرويجية والبولندية والبرتغالية والروسية والإسبانية والسويدية والتايلاندية والفيتنامية.

المصدر