تزامنا مع الموجة الحارة.. 5 أخطاء شائعة تؤدي لتلف التكييف

الشارقة - اميمة ياسر - كشف موقع "timesofindia"، عن 5 أخطاء شائعة تؤدي لتلف التكييف.

ضبط التكييف على مستوى منخفض جدا

يظن البعض أن ضبط التكييف على درجة حرارة منخفضة جدا، يؤدي إلى تبريد منزلهم بشكل أسرع، لكن هذا أمر خاطئ، حيث يُجبره على العمل بجهد أكبر لفترة أطول ويزيد استهلاك الطاقة بشكل كبير.

بدلا من ذلك، ينصح بضبطه على درجة حرارة معتدلة، نحو 24-26 درجة مئوية "75-78 درجة فهرنهايت".

إهمال الصيانة الدورية

الصيانة الدورية لجهاز التكييف ضرورية لضمان عمله بسلاسة وكفاءة لسنوات طويلة.

من أهم خطوات الصيانة تغيير فلتر الهواء بانتظام، وذلك كل 1-3 أشهر، لمنع تراكم الأتربة والغبار داخله.

سد فتحات التهوية

توفير تهوية جيدة لجهاز التكييف أمرا ضروريا لضمان عمله بشكل سليم وكفاءة عالية، يمكن أن تُعيق الأثاث والستائر والعوائق الأخرى تدفق الهواء من فتحات التهوية، ما يُزيد من تلف الجهاز.

عدم استخدام مراوح السقف

تشغيل مراوح السقف من الحلول البسيطة والفعالة لتعزيز كفاءة التكييف، حيث تساعد على توزيع الهواء البارد بشكل متساو في جميع أنحاء الغرفة، ما يقلل من الحمل على الجهاز وإطالة عمره الافتراضي لأطول فترة ممكنة.

ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة

عندما تكون الأبواب والنوافذ مفتوحة، يهرب الهواء البارد من المكيف إلى الخارج، ما يُجبره على العمل بجهد أكبر للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة داخل الغرفة.