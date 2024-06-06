تكنولوجيا: Acer تعلن عن Swift 14 بمعالجات Lunar Lake وRyzen AI 300 في #Computex2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Acer خلال فعاليات مؤتمر Computex للعام 2024 عن جهاز Swift 14 الذي يتميز بمعالجات Lunar Lake والجيل الجديد من وحدة المعالجة العصبية Ryzen AI 300.

يعد جهاز Swift 14 أحد الأجهزة التي تنطلق هذا العام بعلامة Copilot+ PCs التجارية، وينضم هذا الإصدار إلى جهاز Swift 14 الذي قدم من الشركة بمعالج Snapdragon X Elite.

ولقد أعلنت Acer عن هذا الإصدار الجديد من أجهزة Swift 14 المميزة بمعالجات إنتل “Lunar Lake” ووحدة Ryzen AI 300 دون أن تقدم الكثير من التفاصيل حول هذا الإصدار.

وتكشف النظرة الأولى عن هذا الإصدار من Swift 14 عن جهاز بحجم 14 إنش، ومن المتوقع أن يدعم جودة عرض QHD+ ومعدل تحديث 120 Hz.

ويظهر هذا الإصدار بتصميم أكثر سماكة مع التكوينات المميزة للجهاز، كما يأتي الجهاز بشعار وحدة المعالجة العصبية NPU، وتشير التوقعات إلى أن Acer ستقدم مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال فعاليات IFA 2024.

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